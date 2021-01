Hipolito e Onesimo de Il segreto / Foto Mediaset

Anticipazioni puntata de Il segreto di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2021:

Tomas capisce che Maqueda si sta accordando con colui che alle sue spalle vuole comprare la miniera. A quel punto l’uomo accusa di tradimento Iñigo, che prima nega e poi scompare (verrà poi ritrovato vivo ma malconcio in un fosso…).

Don Filiberto convince Tomas ad entrare anche lui nel gruppo degli Arcangeli, in procinto di preparare un attacco.

I Mirañar sono partiti per Siviglia e Onesimo si occuperà dell’emporio durante l’assenza dei suoi familiari. Lui però soffre di solitudine e così cerca di trattenere a tutti i costi ogni cliente che entra nel negozio…

Emilia e Francisca discutono ancora su cosa sia meglio per Raimundo, visto che la salute di quest’ultimo ancora non migliora. La giovane Ulloa vorrebbe sottoporre il padre a un trattamento medico che potrebbe risvegliarlo, ma la Montenegro non vuole!

