Anticipazioni puntata de Il segreto di domenica 16 e 23 maggio 2021: Marta è stata soccorsa dal Dottor Clemente e così inizia fortunatamente a stare meglio, ma ha perso il bambino. Intanto Ramon sembra sparito, ma a trovarlo sarà Begoña che… lo ucciderà!

Francisca svela a don Filiberto che è lei a essere a capo degli Arcangeli!

Jean Pierre è stato respinto da Tomas e ora passa al contrattacco cercando di conquistare Adolfo, facendo finta di essere un “povero padre” intenzionato solo conoscere il figlio che aveva dovuto rinnegare. Il piano dell’uomo sembra riuscire, tanto che Adolfo si schiera contro Tomas.

Antoñita ha appreso che una troupe cinematografica arriverà a Puente Viejo per realizzare dei provini e decide di partecipare anche lei. Solo Onesimo non la incoraggia e sembra avere un motivo valido per la sua “freddezza”…

Raimundo chiede a Donna Francisca dove si trovasse quando lui la cercava per tutta Puente Viejo, prima di essere rapito da Eulalia.

