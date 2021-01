MINA SETTEMBRE / fiction Rai 1 con Serena Rossi

Anticipazioni quarta puntata della fiction Mina Settembre, in onda domenica 31 gennaio 2021 in prima serata su Rai 1:

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “Amare è lottare”

Mentre le cose saranno sempre più complicate tra Domenico e Mina, quest’ultima si occuperà di un nuovo caso. Il portiere Rudy da un po’ ha con sé Diego, un ragazzino che aveva rischiato di rimanere da solo: il giovanissimo personaggio è figlio di un marocchino e di una napoletana e viveva col padre, che però ora è finito in prigione…

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “Solitudine”

Nel secondo dei due episodi, Mina Settembre avrà a che fare con un'”accumulatrice seriale”, che proprio per via di questo problema rischia di essere sfrattata; per risolvere la faccenda, la nostra protagonista vorrà farsi aiutare dal Generale, un vicino di casa che però è anche un grande nemico di mamma Olga.

E quest’ultima non prenderà bene il fatto che sua figlia stia interagendo con un uomo che lei non sopporta…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)