Fiction MINA SETTEMBRE

Anticipazioni quinta puntata della fiction Mina Settembre, in onda domenica 7 febbraio 2021 in prima serata su Rai 1:

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “La vita è un morso”

Mina in questo episodio ha a che fare con Michele, che è agli arresti domiciliari dopo aver avuto guai con la legge per anni.

L’uomo avrebbe ora bisogno di un permesso in quanto vorrebbe prendere parte al funerale di una persona a lui molto cara: un suo grande amico (ma anche vicino di casa) con cui il rapporto si era cementato in tempo di malattia! Michele ora vorrebbe rendere omaggio all’amico defunto, ma ce la farà?

Fiction MINA SETTEMBRE, trama episodio “Un giorno brutto”

Un disguido è protagonista del secondo dei due episodi in onda il 7 febbraio. Mina ha preso per sbaglio l’agenda della sua amica Irene, che ora cerca la Settembre per averla indietro. Cosa ci sarà scritto?

Il caso di puntata riguarda una ragazza che sorprende tantissimo Mina quando le rivela di aver subito abusi da parte di Domenico. Dirà la verità oppure no?

