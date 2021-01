Vanessa e Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 24 a sabato 30 gennaio 2021:

Steffen trova Amelie in preda ad una crisi e le chiede il motivo della sua disperazione. Spinta dalla gelosia, la ragazza sostiene di essere convinta che Tim e Franzi abbiano una relazione segreta!

In un incontro a quattr’occhi, Christoph mettere Karl in guardia da Ariane, raccontandogli di cosa sia capace quest’ultima. Quando la Kalenberg lo scopre, decide di vendicarsi in modo crudele…

Paul e Michelle si offrono di aiutare Lucy a distribuire i volantini. Poco dopo, però, Bela e la fidanzata ricevono una pessima notizia: avrebbero avuto bisogno di un permesso per la loro attività di volantinaggio e ora rischiano una multa salatissima!

Alfons rivela alla moglie di sospettare che Vanessa abbia una relazione segreta. A quel punto Hildegard capisce che si tratta di Robert e affronta la nipote, che è costretta ad ammettere tutto. La ragazza sostiene che il suo flirt con Saalfeld faccia bene ad entrambi. I Sonnbichler, però, sono preoccupati…

Ariane è determinata a rovinare il Fürstenhof e, come primo passo, decide di liberarsi di Alfons: il concierge con più esperienza! Ma come fare?

Steffen difende a spada tratta Franzi, dicendosi certo che la fidanzata gli sia fedele. Poco dopo, però, scopre che la Krummbiegl lo ha ancora una volta piantato in asso per colpa di Tim e a quel punto la sua rabbia esplode!

Ariane vede Alfons bere un bicchierino di grappa con un cliente e decide di somministrargli di nascosto uno psicofarmaco con del caffè. L’effetto combinato dell’alcol e delle medicine portano l’anziano concierge a perdere il controllo…

Werner incarica Lucy e Bela di organizzare una festa di compleanno per bambini al Fürstenhof. I due fidanzati si buttano a capofitto nell’incarico.

Linda fa un passo verso Dirk e si dice felice di riprendere ad aiutarlo nei suoi esercizi di riabilitazione. E così, mentre André è a pezzi per la rottura con la fidanzata, il suo rivale riesce ad avvicinarsi sempre di più alla donna…

Franzi rimane sconvolta nello scoprire che Steffen è convinto che lei lo tradisca con Tim. Capendo di aver esagerato, Baumgartner si scusa per le proprie accuse infondate, ma poi assiste ad un nuovo momento di vicinanza tra la sua amata e il cugino…

Alfons si convince di non essere più in grado di ricoprire il ruolo di capo concierge e dà spontaneamente le dimissioni. Ben presto si rende conto di aver agito troppo impulsivamente e cerca di tornare sui suoi passi, ma Ariane glielo impedisce!

Paul invita Michelle a casa propria con la scusa di voler organizzare una cena con anche altri colleghi. La ragazza, però, scopre subito l’inganno…

Roso dalla gelosia verso Tim, Steffen si lascia convincere da Dirk a ordire un perfido intrigo nei confronti del rivale in amore.

La festa di compleanno organizzata da Bela e Lucy riscuote un grande successo, tanto che i due ragazzi ottengono tantissime nuove richieste.

La degustazione organizzata dalla Spatzl per il proprietario di un supermercato biologico finisce con un disastro totale: il sidro offerto ha infatti un sapore terribile! Franzi non riesce a spiegarsi cosa sia successo, finché non inizia a sospettare che si tratti di un boicottaggio di Tim!

Mentre Alfons non è affatto entusiasta di essere in pensione, i Saalfeld fanno una scommessa: Werner è convinto che il concierge tornerà presto sui suoi passi, mentre Robert è di tutt’altro avviso. Chi avrà ragione?

Tim si difende dalle accuse di Franzi e punta invece il dito contro Steffen! A chi crederà la ragazza?

Bela vorrebbe iniziare a pensare ai preparativi del matrimonio, ma si accorge che Lucy è invece terrorizzata al solo pensiero delle nozze…

Christoph scopre che Karl si era registrato come ospite nel suo hotel in Tailandia poi andato a fuoco poco dopo. Convinto che non si tratti di una coincidenza, Saalfeld decide di partire per Bangkok per andare a fondo alla cosa.

Nella speranza di reprimere i suoi sentimenti per Paul, Lucy decide di anticipare le sue nozze con Bela. Quest’ultimo, però, inizia sempre più spesso a dubitare dei sentimenti della fidanzata.

Franzi non sa se credere a Tim o Steffen e fugge via. Dopo aver parlato con Lucy, però, si convince che è stato Saalfeld a manipolare il suo sidro.

Ariane scopre che Christoph vuole andare in Tailandia per indagare sull’incendio che ha distrutto il suo hotel. Determinata ad impedire che Saalfeld abbia successo, la donna chiede a Karl di mettersi immediatamente in volo per Bangkok. Lui, però, ha altre priorità: il suo nuovo ambulatorio insieme a Michael!

Capendo di non voler essere una seconda scelta, Bela comunica a Lucy di aver deciso di spezzare il loro fidanzamento! La Ehrlinger è sconvolta…

Alfons cerca di mantenersi impegnato durante la pensione e si dedica alla cucina. Hildegard è decisamente preoccupata…

Lucy non vuole perdere Bela e decide di scrivere su dei foglietti tutti i motivi per cui lo ama. Quando Bela si presenta per un incontro chiarificatore, però, la ragazza capisce che Moser ha ragione: la loro relazione non ha futuro.

Amelie dice a Franzi di aver visto uno sconosciuto rubare uno stivale di Tim, scagionando così quest’ultimo. Poco dopo, però, la Limbach si rimangia tutto, ammettendo di aver mentito…

Gli esperimenti in cucina di Alfons culminano in un vero disastro…

