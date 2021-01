Linda e Dirk, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 31 gennaio a sabato 6 febbraio 2021:

Lucy non vuole perdere Bela e decide di scrivere su dei foglietti tutti i motivi per cui lo ama. Quando Bela si presenta per un incontro chiarificatore, però, la ragazza capisce che Moser ha ragione: la loro relazione non ha futuro.

Amelie dice a Franzi di aver visto uno sconosciuto rubare uno stivale di Tim, scagionando così quest’ultimo. Poco dopo, però, la Limbach si rimangia tutto, ammettendo di aver mentito…

Gli esperimenti in cucina di Alfons culminano in un vero disastro…

Christoph non riesce a trovare prove in Tailandia e telefona dunque a Linda, chiedendole di procurargli un campione di DNA di Karl. Con l’aiuto di Dirk, la donna entra dunque di nascosto nella camera di Kalenberg, riuscendo a prelevare dei capelli dell’uomo.

Dopo la fine del suo fidanzamento con Bela, Lucy spera di poter mantenere con quest’ultimo un restare amici. Moser, però, le annuncia di voler lasciare immediatamente la loro agenzia!

Franzi lotta per il successo della Spatzl e chiede a Robert di organizzare una settimana dedicata al sidro nel ristorante del Fürstenhof. Inizialmente contrario, Saalfeld finisce per lasciarsi convincere.

Annoiato dalla pensione anticipata, Alfons continua con i suoi esperimenti culinari, facendo preoccupare sempre più Hildegard…

Dirk decide che è arrivato il momento di mettere fine alla sua recita e fa credere dunque a Linda di aver improvvisamente recuperato sensibilità alle gambe. Ignorando l’inganno, la donna non può fare a meno di commuoversi.

Osservando Alfons e Hildegard, Vanessa capisce che gli zii sono l’incarnazione del vero amore.

Paul vuole dimostrare a Michelle di non essere più interessato a Lucy e la invita dunque nel suo appartamento. La serata viene però rovinata da Bela, a pezzi per la fine della sua storia con la Erhlinger.

Tim dà ad Amelie la sua prima vera lezione di polo. A causa dell’inesperienza, la ragazza finisce però per colpire violentemente Linda alla testa. Senza pensarci due volte, Dirk si alza in piedi per soccorrere l’ex moglie.

Lucy soffre per la separazione da Bela, ma al contempo si sente liberata: ora non dovrà più fingere con nessuno! Proprio allora, però, Paul le dà una notizia a dir poco sconvolgente: lui e Michelle sono ufficialmente una coppia!

Alfons vuole realizzare un vecchio desiderio della moglie: vedere Rio de Janeiro! Quando l’uomo acquista dunque due biglietti per il Brasile, però, Hildegard scopre da Michelle che la città dei suoi sogni è un posto decisamente pericoloso…

Vanessa viene sopraffatta dai propri sentimenti per Robert e inizia a sperare che lui possa ricambiarla. Peccato che Saalfeld mandi poco dopo Werner ad un appuntamento con lei…

A Linda viene diagnosticata una commozione cerebrale di media gravità. Michael prescrive assoluto riposo alla donna, che non sempre ricordare nulla dell’accaduto. Poco dopo, però, la Baumgartner recupera la memoria, rivedendo il momento in cui Dirk si è alzato per salvarla!

Steffen dà la colpa dell’incidente della madre a Tim, che viene difeso da Franzi. A quel punto la gelosia del giovane Baumgartner esplode, portando quest’ultimo a piantare in asso la fidanzata.

Vanessa osserva gelosa mentre Robert sembra flirtare con una bella donna: si tratta di Cornelia Holler, la candidata al posto di governante del Fürstenhof. Decisa a liberarsi della “rivale”, la Sonnbichler racconta a quest’ultimo storie terribili sull’hotel…

Dirk fa credere a Linda di essere riuscito ad alzarsi dalla sedia a rotelle spinto dall’adrenalina del momento. La donna gli crederà?

Hildegard non sa come confessare ad Alfons di non sentirsela di andare a Rio. André si offre di mentire al suo posto, ma lei non sopporta l’idea di ingannare il marito.

