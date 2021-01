Peppe Zarbo è Franco Boschi a Un posto al sole

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 29 gennaio 2021:

Clara (Imma Pirone) e Alberto (Maurizio Aiello) sono in procinto di prendere possesso della loro nuova casa, ma una visita inaspettata offuscherà la felicità della ragazza. Alle prese con “Rick Tok”, Vittorio (Amato D’Auria) si renderà conto di non avere più il riscontro di pubblico di una volta. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non resiste al fascino di Lara Martinelli (Chiara Conti), per quanto abbia dei sospetti su di lei…

Aumenta ulteriormente la tensione tra Michele (Alberto Rossi) e Chiara (Alessandra Masi). Il fatto che Angela (Claudia Ruffo) potrebbe trasferirsi per un po’ a Venezia ha intristito Franco (Peppe Zarbo), che però sta per avere una grande sorpresa!

Clara sembra aver captato l’interesse di Barbara Filangieri (Mariella Valentini) nei confronti del suo compagno, dunque il primo giorno suo e di Alberto nella loro nuova casa non trascorrerà propriamente all’insegna della felicità. Intanto, dopo aver appreso che il Palladini intende affittare il suo seminterrato, qualcuno appare tanto interessato!

