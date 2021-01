Un posto al sole: FERRI si salva, ma MARINA che fa? Anticipazioni 5 gennaio

Marina e Roberto / Un posto al sole

La grande svolta di cui vi stiamo parlando (seppure in modo “criptato”) da diverso tempo è arrivata a compimento. A Un posto al sole abbiamo visto una Marina Giordano (Nina Soldano) disperata e intenta a sparare in direzione di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), reo di aver organizzato sin dal principio il piano per appropriarsi dei Cantieri.

Nella puntata di lunedì 4 scopriamo che fortunatamente nessuno si è fatto niente di grave, ma le trame anticipano che ormai la distanza tra Marina e Roberto è profondissima… Cosa farà l’imprenditrice? Viste anche le condizioni di salute di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), la Giordano inizierà a pensare ad una svolta definitiva per la sua vita e questo porterà il personaggio nei prossimi giorni a lasciare Napoli. Per quanto tempo? Questo lo scopriremo con lo scorrere dei mesi, intanto eccovi le anticipazioni ufficiali della puntata del 5 gennaio:

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 gennaio 2021

Marina sembra dare una svolta alla sua vita: questa volta, per sempre.

Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello) hanno una piccola discussione che mette in risalto le loro diverse prospettive di vita.

Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) ricevono una grande lezione di vita, imparando che dire bugie può portare a conseguenze inattese.

