Parte un nuovo anno con Un posto al sole e si inizia con un doppio episodio che produrrà un mare di conseguenze: dopo l’intuizione di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), effettivamente la verità su Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e sui suoi intrighi ai Cantieri verrà fuori e ciò, come già sappiamo, produrrà conseguenze “potenzialmente tragiche”, come riportano le anticipazioni.

Lunedì prossimo le condizioni di salute di Fabrizio saranno davvero precarie e da qui in poi Marina (Nina Soldano) maturerà la decisione di lasciare Napoli proprio insieme a Rosato. Li vedremo partire nella puntata di giovedì prossimo, ma tendiamo a pensare che si tratterà di un (lungo) arrivederci e non di un addio…

Chiusa la questione, Roberto Ferri sarà catapultato nel giro di pochissimi giorni in una vicenda familiare inedita che si preannuncia piuttosto al cardiopalma: i guai e gli “intrecci non limpidi” di Leonardo (Erik Tonelli) finiranno per coinvolgere anche Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) e infatti entrambi… saranno rapiti!

Avremo dunque puntate ad alto tasso drammatico in cui vedremo Filippo contattare disperato Serena (Miriam Candurro), la quale – più che mai in preda all’angoscia – dovrà discutere animatamente con il suocero per il pagamento del riscatto…

In tutto questo ci saranno due novità: la prima è che si tornerà a parlare della morte di Tommaso Sartori, la seconda è che nelle trame di Leonardo si inserirà un nuovo personaggio femminile a lui molto vicino e che – secondo rumors – inizieremo a vedere nell’ultima parte di gennaio; come già vi abbiamo anticipato, si tratta di un ruolo guest che sarà interpretato da un volto molto noto del daytime Mediaset di qualche anno fa…

