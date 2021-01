Vladimir Randazzo (Nunzio in Un posto al sole) / Foto da https://www.dinardoeassociati.com

Ci siamo! Con la doppia puntata di venerdì 29 gennaio, va in scena un ritorno che vi stiamo “sussurrando” da mesi, anche se in principio non si poteva essere chiari per ovvie ragioni. Eh sì: dopo diversi anni, rientra a Un posto al sole il personaggio di Nunzio Cammarota, che come sapete è legato a doppio filo alla famiglia Boschi.

Questo ritorno improvviso farà felice Franco (Peppe Zarbo), proprio nel momento in cui l’uomo è triste per la possibile partenza per Venezia della sua compagna di vita. Ma la gioia lascerà presto il posto ad un pizzico di mistero: perché Nunzio è di nuovo a Napoli? Se lo chiederà Angela (Claudia Ruffo) e si farà due domande anche lo stesso Franco, che vorrà vederci chiaro!

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La risposta l’avremo presto: neanche a dirlo, Nunzio è ancora una volta nei guai e ha una cifra da raggranellare in fretta per evitare che possa subire conseguenze anche chi gli è più caro…

Durante questa rimpatriata, Nunzio rivedrà anche Chiara (Alessandra Masi), con la quale aveva avuto in passato un’intensa love story? Staremo a vedere ma intanto – visto che siamo ormai a poche ore da questo atteso ritorno e che alcune foto sono già trapelate in rete – parliamo di una novità legata al giovane personaggio di Upas.

Come molti di voi hanno intelligentemente notato, nei nostri precedenti post sull’argomento non abbiamo mai messo tra parentesi il nome dell’interprete, come solitamente facciamo. Questo perché la riapparizione di Nunzio Cammarota si lega a un nuovo attore che gli presterà il volto: si tratta di Vladimir Randazzo, attivo soprattutto in teatro e che in tv abbiamo già visto in Squadra Antimafia 8 e Il giovane Montalbano.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.