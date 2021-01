Susana / Una vita (foto Boomerang tv)

Anticipazioni puntata 1110 di Una vita di domenica 17 e lunedì 18 gennaio 2021:

Ursula Dicenta non intende lasciare casa e minaccia Genoveva Salmeron: se non la smette, rivelerà in giro informazioni che potrebbero decretarne la rovina…

Genoveva cerca un dono per Marcia e Felipe.

Bellita dice ad Alfonso Carchano che non intende più girare il film. Lui, a quel punto, per ripicca vorrebbe negare una parte anche a Cinta e Camino.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)