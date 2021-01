AROA RODRIGUEZ (Cinta di Una vita)

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 24 a venerdì 29 gennaio 2021: Genoveva consiglia a Felipe di dare a Marcia la possibilità di spiegarsi. Armando invita i vicini del quartiere a provare la cucina giapponese, preparata da lui. Rosina mette a disposizione la casa, ma al pranzo presenziano solo lei e Susana. Jacinto vuole iniziare una nuova attività.

Nonostante Camino sembri andare meglio durante le prove, Carchano dà la parte nel film a Cinta. Servante fa amicizia con Santiago, il quale acconsente a che Marcia vada a parlare con Felipe. La ragazza spiega all’avvocato di non avere mai amato Santiago ma di averlo sposato per riconoscenza: quando era soprastante di Andrade, il giovane l’ha protetta e le ha salvato la vita. Poi chiede a Felipe di perdonarla…

Per ringraziare Armando del sushi, Susana prepara un pranzo con le sue mani, facendo molto colpo sull’uomo. Sebbene delusa per non aver ottenuto la parte, Camino si mostra sinceramente felice per Cinta e accetta con piacere di andare a farle compagnia durante le riprese. Marcia sembra aver paura del marito, nonostante lui si mostri paziente e comprensivo.

Ursula nutre dei dubbi su Santiago e sospetta che possa essere in combutta con Genoveva. L’uomo invita gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana per spiegare come ha conosciuto Marcia, come è nato il loro amore e, soprattutto, per chiedere di non giudicare male la ragazza. Nonostante l’insistenza di Cinta, Carchano si rifiuta di consegnarle il copione del film.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Cinta inizia a girare la pellicola, ma non capisce alcune scelte di Carchano. Anche Camino nota qualcosa di strano, ma decide di fidarsi del regista.

Genoveva confessa a Liberto di avere aiutato segretamente Santiago a trovare un lavoro, affinché possa allontanarsi presto da Acacias. Ursula sospetta di Genoveva.

Santiago offre a Felipe il suo aiuto contro i trafficanti di donne, ma l’avvocato rifiuta perché è ancora innamorato di Marcia. Armando rivela a Susana di essere divorziato.

Felipe scopre che Marcia lo ama ancora e che non frequenta il marito. L’avvocato allora decide di confidare a Marcia di non poter vivere senza di lei.

Cinta è delusa da Alfonso perché non comprende il suo ruolo. Infatti Carchano le impedisce di farle leggere il copione.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI