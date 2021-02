Liam di Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 1° marzo 2021:

In un momento di confidenze reciproche, Wyatt rivela a Liam del lapsus di Sally. Il fratello lo minimizza, ma per Wyatt continua ad essere un problema.

Intanto, dopo essersi dispiaciuta per la fine del matrimonio di Ridge causata dai problemi di Thomas, Steffy discute col padre delle reali motivazioni per le quali Thomas vuole lavorare alla linea di Hope. Padre e figlia sono concordi che non possono produrre, al momento, entrambe le linee, destinate alla stessa fetta di clientela.

Hope rifiuta la proposta di Thomas di lavorare insieme.

