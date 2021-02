HOPE / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 26 febbraio 2021: Steffy accusa Thomas di continuare ad usare Douglas come esca per Hope.

Liam si è mostrato contento quando Hope ha espresso l’intenzione di tornare al lavoro a tempo pieno, finché non ha capito che Hope non cercherebbe un nuovo designer ma lavorerebbe di nuovo con Thomas.

Hope ribatte alle proteste di Liam, preoccupato all’idea di una stretta vicinanza a Thomas, sostenendo che è lo stilista che maggiormente ha saputo dare forma alla sua visione della linea. Per quanto Thomas possa essere ancora interessato a lei, lo saprebbe gestire.

Brooke e Ridge sembrano ancora incapaci di abbandonare le rispettive posizioni su Thomas per accontentare l’altro.

Shauna, confidatasi con Quinn, pensa che Brooke dovrebbe ammirare Ridge per essere un padre che non abbandona il proprio figlio, non condannarlo per questo!