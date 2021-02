RIDGE / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 28 febbraio 2021:

Dopo aver appreso da Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) che Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) potrebbero divorziare, Eric (John McCook), contrariato, fa visita a Brooke per consolarla.

Thomas (Matthew Atkinson), soddisfatto dall’apprendere che il padre ha firmato i documenti del divorzio, propone a Ridge una sfida in passerella tra la Hope For The Future e la nuova linea di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood): sarà il giudizio dei compratori a stabilire quale delle due entrerà in produzione.

