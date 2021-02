Ridge / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 7 febbraio 2021:

Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di mascherare la confessione di Hope (Annika Noelle), sostenendo che abbia usato la parola “morto” in senso metaforico: il Thomas (Matthew Atkinson) che tutti conoscevano, prima che si perdesse nella sua ossessione, è morto.

Hope spiega a Ridge (Thorsten Kaye) come è andata la cena con Thomas. Lo stilista sente che la ragazza non gli sta raccontando tutto e riconosce ancora una volta quanto Thomas sia stato terribile con lei. Ricordando il rapporto che avevano una volta come padre e figlia, sa come Hope possa essersi legata così tanto ad un bambino non suo.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) viene aggiornata sulle operazioni di smaltimento dell’acido.

