Steffy / Beautiful

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Steffy Forrester e Hope Logan si ritroveranno nuovamente in competizione alla Forrester Creations. Nonostante la figlia di Ridge possiede il 37,5% dell’azienda e ne sia co-amministratore delegato, in qualche modo sarà proprio a suo padre ad essere rimessa un’importante decisione.

Non troppo tempo fa, le due ragazze si erano similmente trovate a competere per un allettante aumento di budget, che alla fine venne assegnato alla linea Intimates di Steffy (ciò per la grande delusione di Brooke Forrester, amareggiata che il marito avesse finito per mettere davanti la propria figlia invece che la sua).

Beautiful, trame puntate italiane: THOMAS lancia la sfida!

Stavolta a lanciare la proposta di una sfida sarà Thomas Forrester che, desideroso di tornare ufficialmente a lavorare come stilista della Hope For The Future, suggerirà a Ridge di far competere Hope e Steffy per stabilire quale collezione mettere in produzione. Il motivo del dilemma? Ebbene, nei recenti episodi non vi sarà sfuggito un rapido riferimento da parte di Steffy ad una sua nuova linea e, infatti, presto scopriremo come, negli ultimi mesi la ragazza sta lavorando ad un progetto con Sally Spectra.

Poiché la linea sarà destinata alle giovani donne, proprio come la Hope For The Future, le due si troveranno in conflitto: la Forrester Creations non potrà permettersi di immettere insieme sul mercato due prodotti destinati allo stesso target, che finirebbero per danneggiarsi a vicenda (oltre che a rappresentare un investimento troppo alto). Entrambe le linee, dunque, dovranno realizzare dei campioni da presentare in anteprima ai compratori, il cui interesse stabilirà quale collezione entrerà in produzione.

Beautiful, news italiane: THOMAS coinvolge DOUGLAS per convincere HOPE

A scombinare i progetti di Steffy sarà la decisione di Hope di tornare al lavoro full-time dopo un periodo trascorso a dedicarsi soprattutto alla sua vita privata godendosi la maternità di Beth, cosa che, per ovvi motivi, non aveva avuto modo di fare prima).

Thomas recluterà Douglas per provare a convincere Hope a lavorare di nuovo insieme e Hope sarà tentata dalla proposta. Per quanto Liam si opporrà, ritenendo che Hope debba trovare un altro stilista, la ragazza sentirà di non averne il tempo, dato che Sally e Steffy saranno molto più avanti nei lavori. Tra l’altro Hope sarà convinta di poter vincere solo grazie al talento di Thomas, che, avendo già lavorato alla sua linea, sa già come tradurre in creazioni la sua visione.

La decisione di Hope, ovviamente, innescherà preoccupazione sia in Liam che in Brooke. Anche la fazione di Steffy, tuttavia, andrà incontro a qualche intoppo. Consapevole che con Thomas come stilista la concorrenza sarà difficile da battere, Steffy si farà parecchio esigente con Sally, che sembrerà non riuscire a conquistarla.

Le cose per la stilista peggioreranno quando la nuova crisi con Wyatt si rifletterà sul proprio rendimento lavorativo, mettendola in un forte stato di stress. L’evoluzione della vicenda di Sally, nonché nuovi sviluppi legati agli intrighi di Thomas, getteranno nell’ombra (e nel dimenticatoio) la sfida che, non solo non avrà un esito, ma di fatto cesserà di essere menzionata.

L’ultima volta che sentiremo nominare questa competizione sarà quando, di fronte a problematiche che interesseranno Sally (e sulle quali torneremo in futuro), Steffy si dirà intenzionata a cercare un nuovo designer. Ma la faccenda si chiuderà lì, senza ulteriori sviluppi… Per restare aggiornati su questo argomento seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

