Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il breve giallo sull’ipotetica morte di Thomas Forrester si risolverà con la rivelazione che il ragazzo non è affatto passato a miglior vita: nella vasca in cui è caduto, insomma, non vi era più acido corrosivo ma solo acqua, visto che le operazioni di smaltimento erano già iniziate.

Lo stilista, tuttavia, per 24 ore non ha dato più sue notizie, ben sapendo che Hope avrebbe così ritenuto che il suo corpo fosse stato disciolto dalla pericolosa sostanza chimica. Lo scopo di tutto questo? Dimostrare alla ragazza e a Brooke che tutti, anche le brave persone, si possono trovare in situazioni dove, per auto-conservazione, si è costretti a mentire e a tacere la verità. Lo stesso è stato per lui quando ha appreso dello scambio di culle, ma la menzogna non necessariamente fa di lui una persona malvagia o pericolosa (tanto è che anche le due Logan vi sono ricorse).

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: BROOKE non cambia idea su THOMAS

Il brutto scherzo “dimostrativo” porterà in qualche modo Hope alla convinzione di dover trovare una maniera per convivere con la presenza di Thomas per via di Douglas: il giovane, infatti, non contesterà i documenti che gli ha fatto firmare Hope, ritenendo davvero che lei debba fare da mamma a suo figlio e, ovviamente, continuando a serbare il desiderio che questo in futuro possa avvicinarli.

Tale mossa, invece, non convincerà affatto Brooke: la Logan non cambierà idea sul figliastro, rimanendo sulle proprie posizioni, anche se (come presto scoprirà) la questione peserà come un macigno sulle sorti del suo matrimonio con Ridge.

Beautiful, trame italiane: RIDGE si avvicina a SHAUNA

Appena scoperto che Thomas è vivo, la donna si precipiterà dal marito per sciogliergli tutte le preoccupazioni sulla sparizione del figlio, ma dovrà anche confessargli l’intera verità. E a quel punto, nonostante le giustificazioni di Brooke, Ridge sarà devastato all’idea che la moglie si sia spinta al punto di mentirgli sulla morte del primogenito, tenendo però i documenti della custodia che lui aveva firmato con l’intento di farli valere. Insomma, lo stilista non riconoscerà più nella Logan la donna che ama e riterrà che la loro unione sia arrivata al bivio definitivo.

Ridge troverà in Shauna quell’accoglienza e quella dolcezza che da tempo mancano nel suo matrimonio e ciò lo porterà a baciare la Fulton, stavolta di sua spontanea (e sobria!) iniziativa. Shauna risponderà dichiarandogli appieno l’entità dei propri sentimenti, sebbene consapevole che l’esito del matrimonio dello stilista non sarà poi così scontato.

Ridge, infatti, continuerà ad amare Brooke e a voler salvare il suo rapporto con lei e così, nonostante farà redigere le carte per il divorzio, rivolgerà un ultimo appello alla moglie per superare la frattura creata da Thomas. La Logan, però, sarà inamovibile sulla possibilità di perdonarlo e così la coppia firmerà i documenti.

Sperando che Ridge possa arrivare a pensarla come lei sul ragazzo, comunque, Brooke chiederà al marito di aspettare a consegnare i documenti in tribunale e, in effetti, la loro separazione continuerà a restare in una specie di limbo, dato che Ridge non farà pervenire le carte ad un giudice. Ognuno dei due, insomma, resterà in attesa che l’altro cambi idea, mentre Thomas incoraggerà ancora una volta Shauna a corteggiare il genitore.

L’avvicinamento tra lo stilista e la Fulton non sfuggirà a Quinn, che, alla luce dell’epilogo che si prospetta con Brooke, spingerà l’amica a non rinunciare al sentimento nato con Ridge solo per paura che con la moglie non sia ancora finita del tutto.

Ma attenzione a questi documenti, firmati ma mai convalidati: resteranno dimenticati e parcheggiati per qualche mese prima di avere, ad un certo punto, un ruolo importante nella vicenda… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

