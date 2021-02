CATERINA BERTONE è Beatrice Conti a Il paradiso delle signore / Foto di Pierfrancesco Bruni

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 12 febbraio 2021:

Manca un giorno alle nozze e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), dopo numerosi ripensamenti e dubbi, decide finalmente a chi concedere il suo cuore per sempre.

San Valentino inebria le Veneri del grande magazzino milanese mentre Stefania (Grace Ambrose) si pente di aver accettato l’invito di Pietro (Andrea Savorelli) solo per far ingelosire Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice Conti (Caterina Bertone) intanto devono darsi da fare per cercare un nuovo ragioniere al posto di Luciano (Giorgio Lupano), sebbene una telefonata inaspettata dal Collegio dove si trova Serena (Giulia Patrignani) li metta in allarme. I due partono immediatamente per accertarsi delle condizioni della bambina e durante il viaggio di ritorno sono costretti a fermarsi a causa di un problema alla macchina: complice la notte e le stelle, i due si lasciano travolgere da una sfrenata passione!

