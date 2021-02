Francesca Carrain

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 23 febbraio 2021:

Maria Puglisi (Chiara Russo) rischia di rimanere senza casa e Agnese (Antonella Attili), generosa, si prende a cuore la sorte della ragazza pensando così di chiedere aiuto a Don Saverio (Andrea Lolli).

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), dopo il ritorno di Marta (Gloria Radulescu), è sempre più intenzionato a rivelarle la verità su Federico Cattaneo (Alessandro Fella); Adelaide (Vanessa Gravina) tuttavia trova il modus operandi per evitare il peggio, sebbene Marta inizi a sospettare che vi sia qualcosa che la famiglia le sta nascondendo.

Al Paradiso delle Signore, intanto, Dora si rende conto di non essere all’altezza del ruolo di capocommessa e cede la corona a Irene (Francesca Del Fa).

Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) si prodiga per la giovane Maria trovando una soluzione inaspettata per farla rimanere a Milano: l’intento in realtà è quello di farla maritare con Rocco (Giancarlo Commare).

Gabriella (Ilaria Rossi) invita le Veneri nella sua nuova abitazione a Villa Bergamini; a fine serata tuttavia riceve una visita inaspettata: la cugina Anna (Francesca Carrain)…

