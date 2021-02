ALESSANDRO FELLA / Federico ne Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di martedì 9 febbraio 2021:

Irene (Francesca Del Fa) è rimasta molto male per la scelta di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) di affidare a Dora (Mariavittoria Cozzella) l’incarico di capocommessa. Ora la Cipriani ha una discussione con Rocco (Giancarlo Commare), dopo il quale decide di cambiare atteggiamento: da ora in poi sarà più disponibile con tutti. Così, facendo, però, la ragazza si comporta in un modo “inedito” che finisce per far preoccupare le colleghe Veneri…

Ludovica (Giulia Arena) prova molta curiosità per Federico (Alessandro Fella), soprattutto per l’inspiegabile ascendente che il ragazzo esercita su Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Ovviamente, la Brancia non sa che i due sono legati da un vincolo importante…

Armando Ferraris (Pietro Genuardi) prova il registratore della “panchina dell’amore” e così incide una storia molto simile a quella vissuta da lui e Agnese (Antonella Attili), che ormai – dopo il ritorno a Milano di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) – hanno a loro disposizione solo dei brevi momenti…

