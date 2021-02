Francesca Carrain

San Valentino sta per arrivare e di conseguenza a Il paradiso delle signore diventa sempre più vicino nel tempo il matrimonio tra Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), per cui ormai fervono i preparativi con “buona pace” – si fa per dire – del povero Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

La prossima settimana ruoterà in larga parte proprio intorno a queste nozze e Gabriella riceverà in tal senso un aiuto: giungerà una sua cugina, Anna, che sarà la sua prima testimone ma che al tempo stesso le sarà d’ausilio per l’organizzazione del matrimonio. In realtà, la parente noterà subito qualcosa di strano, accorgendosi di quel che tutti noi già sappiamo: c’è qualcosa di non risolto tra Gabriella e il suo ex… che intanto mediterà un gesto eclatante pur di impedire lo sposalizio!

Ad Anna non mancherà occasione durante il suo soggiorno per una conversazione con Salvo, che proprio attraverso tale dialogo capirà che Gabriella non è affatto sicura di quel che sta per fare. Tale insicurezza, comunque è destinata a svanire in tempi brevi: le trame indicano che, il giorno prima del matrimonio, la nostra Gabriella avrà finalmente le idee chiare e deciderà con chi vuole stare davvero. Chi sarà il prescelto?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo in anteprima che ad interpretare Anna sarà Francesca Carrain, una giovane attrice e danzatrice che ha già preso parte a diversi videoclip, spot pubblicitari, cortometraggi e rappresentazioni teatrali. In televisione l’abbiamo vista nel film tv La tempesta, facente parte del ciclo Purché finisca bene.

