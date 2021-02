Vittorio e Marta / Il paradiso delle signore (foto Ufficio Stampa)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021:

Gabriella ha scelto Cosimo e l’ha sposato, quindi a Salvatore non resta che resettare tutto e ripartire con la sua vita. Don Saverio chiede a Silvia di mettere su una festa per la fine del Carnevale Ambrosiano; lei accetta e pensa di organizzare uno spettacolo. L’appuntamento tra Pietro e Stefania non è andato esattamente come previsto. Beatrice, pur di allontanarsi da Vittorio, medita di lasciare il lavoro al Paradiso e trovare un altro posto dove stare, ma il figlio non è del suo stesso parere. Intanto a Milano torna finalmente Marta!

Marta conosce la famiglia di suo marito e sembra trovarsi bene soprattutto con Pietro, poi la donna rivede il padre e lo zio, che per il momento decidono di non dirle che Federico è suo fratello. Intanto, proprio Federico continua a vedersi con Ludovica. La recita di Carnevale occupa i pensieri dello staff del Paradiso, con Armando che ne sarà regista e sceneggiatore e con Agnese e Maria che si occuperanno dei costumi; Rocco, Stefania e Pietro saranno i principali interpreti. Beatrice è sempre più sicura di voler cercare un nuovo alloggio, cosa che non toglie sofferenza né a lei e né a Vittorio dopo quello che è accaduto tra di loro.

Beatrice continua a sentirsi fortemente a disagio per il fatto di vivere praticamente insieme a Marta. Giuseppe Amato ormai lavora come portiere di notte ma questo lo porta a non poter passare del tempo con Agnese. Riguardo alla recita di Carnevale, Armando dovrà scegliere tra Irene e Maria. Mentre Marcello è ancora sotto ricatto da parte del Mantovano, Ludovica è sempre più oggetto delle attenzioni di Federico. Marta – attraverso Pietro – scopre qualcosa che riguarda il passato di Vittorio e Beatrice, che intanto parla a Conti del disagio che sta vivendo.

Marta, dopo la scoperta che ha fatto, chiede al marito qualche spiegazione in più sul rapporto che intercorre tra lui e Beatrice. Giuseppe Amato vuole licenziarsi, ma ciò torna a scatenare la tensione tra lui e il figlio! Adelaide sembra volersi riappacificare con Ludovica e le chiede di organizzare un evento al Circolo; grazie a questa richiesta, però, il Mantovano inizia ad esercitare pressione anche sulla Brancia. La novella capocommessa Dora è in preda all’ansia quando deve occuparsi di un ordine errato, tanto da necessitare l’ottimo intervento risolutivo di Beatrice; di conseguenza, Marta fa a Beatrice un’inaspettata proposta.

Grazie alla volontà di Marta, Beatrice decide di non lasciare il suo lavoro: resterà e sostituirà Luciano Cattaneo. Ludovica pensa di essersi liberata del Mantovano, ma si sbaglia! Silvia, concluso il suo impegno per la festa di Carnevale, si prepara con nostalgia al suo viaggio verso Parigi (non senza aver prima assistito alla prova generale dello spettacolo). Pietro e Beatrice si trasferiscono e lasciano così la casa a disposizione di Vittorio e Marta, ma intanto quest’ultima riceve una strana telefonata…

