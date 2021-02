Francesca Del Fa / Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 2021:

Cosimo e Gabriella, tornati dal viaggio di nozze, vanno a stare a Villa Bergamini. Vittorio teme che Umberto riveli a Marta che Federico è suo fratello. Dora non si sente adatta per fare la capocommessa e Vittorio deve dunque pensare a un nuovo ingaggio. Maria deve lasciare la casa in cui stava e ne cerca un’altra con urgenza; se non la troverà potrebbe dover tornare in Sicilia! Ludovica ha ricevuto un nuovo avvertimento dal Mantovano, del quale evidentemente non si è affatto liberata. Federico sta seriamente pensando di dire la verità a Marta, ma Adelaide è contraria…

Agnese vuole aiutare Maria a cercare casa, anche coinvolgendo Don Saverio. Sia Federico che Umberto intendono dire la verità a Marta, ma Adelaide non vuole che ciò avvenga e pensa di aver trovato un buon compromesso; il problema è che Marta ha già dei sospetti! Dora passa a Irene il ruolo di capocommessa. Giuseppe in cuor suo vorrebbe che Maria sposasse Rocco e intanto trova una soluzione per far restare la ragazza a Milano. Gabriella ospita le amiche Veneri a Villa Bergamini, dove però a fine serata irrompe Anna: la cugina della novella moglie di Cosimo è dunque tornata a Milano…

Facendo seguito all’idea di Giuseppe, Maria si trasferisce a casa delle ragazze (dove c’è un posto lasciato libero da Gabriella). Marta, visto il particolare atteggiamento mostrato da Federico, chiede ragguagli a Vittorio. Beatrice e Vittorio cercano incessantemente una nuova capocommessa. Pietro inizia a intuire l’identità del grande amore di Stefania. Gli attacchi del Mantovano non fanno che unire Marcello e Ludovica. Umberto rivela la verità a Marta, che a sorpresa accoglie molto male la notizia!

Umberto è estremamente rattristato per il modo negativo con cui Marta ha reagito alla notizia riguardante Federico e ora si sfoga con quest’ultimo e con Vittorio. Rocco pensa di far lavorare lo zio Giuseppe in magazzino, ma Armando neanche a dirlo non è molto felice all’idea di ritrovarsi continuamente intorno il suo rivale in amore. Mentre Gabriella è all’opera con nuove e originali idee stilistiche, Irene si affeziona al ruolo di capocommessa e cerca di portare le Veneri dalla sua parte; tuttavia arriva una misteriosa new entry. Una nuova minaccia del Mantovano fa sì che Ludovica si rivolga ancora a Marcello in cerca di aiuto. Marta, dopo aver appreso la verità su Federico, è profondamente delusa e decide di andare a Parigi a trovare il fratello.

Da quando è capocommessa pro tempore, Irene ha operato una riorganizzazione, con il risultato che ora le Veneri non trovano più le merci facilmente. Intanto la donna misteriosa che era giunta al Paradiso (e che si chiama Gloria) si presenta per la seconda volta: il suo scopo è sostenere un colloquio con Vittorio per ottenere il lavoro di capocommessa lasciato vacante da Clelia. Agnese non vede di buon occhio l’idea che Giuseppe chieda a Vittorio un lavoro, ma ciò produce nel signor Amato dei sospetti che riguardano proprio Agnese e Armando! Gabriella ha creato un abito in stile british, destinato tuttavia a produrre un po’ di “scandalo”…

