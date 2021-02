MARCELLO e il MANTOVANO / Il paradiso delle signore

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021: La nuova capocommessa Gloria Moreau riesce a trovare subito il modo per essere benvoluta dalle Veneri. Vittorio non sa ancora se inserire l’abito “british” nella nuova collezione, ma Gabriella è decisa a difendere con le unghia e con i denti la sua creazione.

Rocco e Maria sono sempre più vicini e ciò rende felice Giuseppe, che intanto è stato assunto al Paradiso e comincia ad avere i primi dissapori con Armando. Con la fine del suo primo giorno di lavoro, Gloria Moreau si allontana a bordo di un taxi portando via tutto il suo carico di fascino e mistero…

Gabriella incanta le Veneri quando entra al Paradiso indossando il suo abito “british”. Furbescamente, Giuseppe fa buon viso a cattivo gioco e cambiando così atteggiamento verso Agnese e Armando. Irene provoca Rocco e gli dice che lo stanno praticamente incastrando affinché sposi Maria.

Umberto si scusa con Federico e Vittorio per aver loro inutilmente complicato la vita; rattristato per la grande freddezza di Marta, decide di scriverle una lettera. Beatrice spinge Vittorio a puntare sull’abito “british” di Gabriella.

Maria cambia look e ciò spiazza sia Rocco che Irene. Sergio Castrese tiene ancora Ludovica sotto scacco, così la ragazza cerca l’aiuto di Marcello. Alla fine Vittorio decide di inserire l’abito di Gabriella nella nuova collezione intitolata “Un passo avanti” e dedicata all’emancipazione femminile. Anna viene assunta come nuova Venere e festeggia! Salvatore sembra finalmente aver dimenticato Gabriella, mentre Giuseppe appare cambiato agli occhi della sua famiglia.

È grande l’entusiasmo del dottor Conti nel promuovere l’abito di Gabriella. Al Paradiso arriva la zia Ernesta con il vestito ben stirato per Federico, invitato a cena dai Bergamini; Gloria si nasconde per non farsi vedere. Marcello racconta ad Armando dei suoi problemi col Mantovano, sempre più ossessionata da Ludovica; quest’ultima per difendersi è costretta a rifugiarsi a casa loro.

Marcello, visto il permesso di Armando, offre ospitalità a Ludovica. Quest'ultima però è oggetto di una pressante richiesta del Ferraris: l'uomo le chiede di non far soffrire Barbieri. Agnese confida a Don Saverio di amare ancora Armando, ma il sacerdote le consiglia di riavvicinarsi al marito. Il servizio fotografico teso a promuovere il vestito "british" di Gabriella si rivela un successone. Nonostante Ludovica si sia rifugiata in casa Ferraris, resta vittima di un'aggressione del Mantovano.