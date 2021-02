Il paradiso delle signore / Vittorio e Marta

Abbiamo sempre associato il personaggio di Marta Guarnieri a un ideale di dolcezza e sensibilità, ma in questa annata del Paradiso delle signore le cose stanno andando ben oltre: intorno alla moglie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ruotano diversi misteri e, in questo suo primo ritorno a Milano dopo una lunga assenza, la Guarnieri ne scoprirà solo uno.

Non lasciatevi fuorviare da ciò che Marta ha intuito nelle ultime puntate andate in onda: la donna per ora realizzerà sì che tra il marito e Beatrice (Caterina Bertone) c’era stato qualcosa in passato, ma non sarà questo il momento in cui metterà insieme tutti i pezzi del puzzle.

Il paradiso delle signore 5, spoiler: UMBERTO confessa a MARTA di essere il padre di FEDERICO

Piuttosto, manca poco ad una scoperta di altro tipo ma pur sempre traumatizzante: la prossima settimana – dopo molti dubbi e tentennamenti dovuti anche alla contrarietà di Adelaide (Vanessa Gravina) – Umberto (Roberto Farnesi) si deciderà a parlare chiaro con la figlia e le dirà tutto del suo antico flirt con Silvia (Marta Richeldi), compreso il fatto di essere il vero padre di Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Saremmo portati a pensare, visto il carattere del personaggio, che Marta possa accogliere il suo “nuovo” fratello a braccia aperte. E invece non sarà così semplice: la ragazza reagirà malissimo e, delusa da tutti per il fatto di averle mentito, vorrà partire per Parigi per far visita a Riccardo (Enrico Oetiker).

La trama si ferma dunque qui, senza che Marta scopra tutto il resto? Ultimamente è stata la stessa Gloria Radulescu, interprete della Guarnieri, a svelare qualcosa di più ai fan del Paradiso: attraverso Instagram, ha dichiarato che ne sapremo di più a Pasqua. Quindi non resta che aspettare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

