Mina Settembre avrà una seconda stagione! Un grande regalo per i tantissimi fan che settimana dopo settimana hanno regalato ascolti da record all’impetuosa e vulcanica assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi.

Sebbene fosse da tempo nell’aria, a confermare la bella notizia è stato Fabrizio Cestaro, sceneggiatore della serie, attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage nella quale ha dichiarato:

Siamo al lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare.

La fiction campione di ascolti nei primi cinque appuntamenti ha ottenuto una media di sei milioni di telespettatori e oltre il 24% di share, numeri da capogiro su cui Rai 1 deve puntare per garantirsi un nuovo personaggio super amato da proporre negli anni a venire.

Per quanto riguarda l’inizio delle riprese della seconda stagione, secondo Cestaro si dovrebbe cominciare a breve:

L’obiettivo è quello di far passare meno tempo possibile rispetto alla messa in onda. La produzione ha stabilito una data ma non posso dirla perché è soggetta a una serie di variabili che non dipendono da noi. Però sarà a strettissimo giro.

Quindi, Covid permettendo, pare che non dovremmo attendere molto per rivedere in azione l’effervescente Gelsomina Settembre. Ma cosa succederà nei nuovi episodi? Pur non svelando molto, Cestaro è stato chiaro su un punto cardine della storia: Mina farà chiarezza nel suo cuore e capirà finalmente se provare a ricostruire il suo rapporto con l’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti) o lasciarsi tutto alle spalle e iniziare un nuovo capitolo insieme a Domenico (Giuseppe Zeno).

Quindi nella seconda annata della fiction assisteremo senza dubbio a questa scelta tanto attesa dal pubblico (al momento ovviamente non è dato sapere ulteriori particolari).

Qual è stata la chiave del successo di Mina Settembre? Ovviamente, oltre alla bravura della Rossi (che ha saputo donare brillantezza e originalità alla protagonista), da menzionare anche il resto del cast di primissimo livello che conferisce alla serie una marcata impronta artistica che non passa inosservata: Marina Confalone nei panni della pungente e spinosa mamma Olga, Giorgio Pasotti in quelli dell’ex marito Claudio De Carolis (ancora innamorato di Mina) e Giuseppe Zeno nel ruolo di Mimmo, nuovo interesse amoroso della protagonista.

Lo showrunner ha anche confermato la presenza del cast al completo nella seconda stagione:

Sì, rivedrete proprio tutti gli attori da Serena Rossi a Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti fino a Davide Devenuto. Non ci sono dubbi.

Con queste premesse non si può non pensare che la serie liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni terrà compagnia al pubblico ancora per molto tempo, per la gioia di mamma Rai che sembra abbia trovato una nuova “gallina dalle uova d’oro”. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

