Karl e Ariane Kalenberg, Tempesta d'amore

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 14 gennaio a sabato 20 febbraio 2021:

Paul rimane sconvolto dalla proposta di Lucy, che respinge: ormai i suoi sentimenti per lei appartengono al passato. Ciò che Lindbergh ignora è che Michelle ha sentito solo la prima parte della sua conversazione con la cognata…

Ariane prende per la prima volta seriamente in considerazione l‘idea di rinunciare alla sua vendetta contro Christoph. Quando quest’ultimo torna dalla Tailandia, però, risveglia involontariamente l’odio della Kalenberg…

Franzi e Steffen sono determinati a riportare in alto la Spatzl dopo il fiasco della degustazione. Vedendo la fidanzata affaticata dal suo doppio lavoro, Baumgartner le consiglia di lasciare l’impiego di cameriera ai piani al Fürstenhof per concentrarsi sul loro sidro. Lei accetterà?

Benché Cornelia abbia salvato la situazione con il suo intervento, Werner la licenzia trovando il suo comportamento inaccettabile. Quando Robert lo scopre, fa una sfuriata al padre, riuscendo a fargli capire di aver agito troppo frettolosamente.

Karl rimane molto deluso nello scoprire che Ariane ha deciso di continuare con la sua vendetta contro Christoph, invece che concentrarsi sul loro amore.

André pretende che Rosalie rimetta i vecchi mobili al loro posto. Quando la donna si rifiuta, lo chef la mette di fronte ad un ricatto: se non verrà accontentato, svelerà ai finanziatori della Engel l’inganno subito.

Lucy non riesce a credere che Paul non la ami più e sprofonda in uno stato di profonda disperazione. Quando Bela scopre l’accaduto resta senza parole: ha rinunciato alla donna che ama per permetterle di stare insieme a Paul, ma il suo sacrificio è stato inutile!

Franzi non è convinta che lasciare il proprio lavoro al Fürstenhof sia la scelta giusta e Tim rafforza la sua decisione. Quando Steffen lo scopre, mette in discussione la sua relazione con la Krummbiegl!

Christoph ha trovato in Tailandia delle prove che incastrano Karl per il boicottaggio dei suoi hotel. Quando tenta di ricattare Ariane, però, quest’ultima sostiene di non avere nessun interesse a proteggere l’ex marito…

Rosalie cede al ricatto di André, promettendo di recuperare i mobili del soggiorno. Quando Michael lo scopre, però, dice chiaramente di non voler mai più rivedere il suo vecchio arredamento!

Dopo il ritiro del licenziamento da parte di Werner, Cornelia convince Robert a dare una chance al suo progetto di far ottenere al Fürstenhof la certificazione di “hotel biologico”. Peccato che sia André che Werner siano contrari.

Karl scopre che Ariane non intende salvarlo dalla prigione e va nel panico: l’ex moglie l’avrà dunque sempre usato?

Steffen si scusa con Franzi per averla messa sotto pressione e aver addirittura messo in dubbio la loro relazione. La Krummbiegl è sollevata dalla reazione del fidanzato e poco dopo scopre anche perché il ragazzo faccia molta fatica a fidarsi…

Mentre Paul vuole riconquistare Michelle ad ogni costo, lei pensa al suo grande sogno: fare il giro del mondo! Per realizzarlo, però, deve necessariamente recuperare i gioielli dal lago. Quando Paul lo scopre, capisce come fare colpo sulla sua amata…

Christoph propone a Karl un patto: se gli restituirà i milioni rubatigli da Ariane, le prove contro di lui verranno fatte sparire. Dopo l’iniziale tentennamento, Kalenberg cede. Purtroppo, però, Ariane scopre tutto…

André cerca di convincere Michael a rimettere i mobili nell’appartamento facendo una sceneggiata melodrammatica. Rosalie è suo malgrado costretta ad assecondare lo chef, ma il medico capisce subito che qualcosa non torna e affronta la donna…

Christoph mette Karl di fronte ad un ultimatum: se non gli riporterà il denaro entro sera, verrà denunciato per incendio doloso! A sua insaputa, però, Kalenberg si è alleato con Ariane per tendergli una trappola…

Paul rivela a Michelle di essere riuscito a recuperare i suoi gioielli dal lago. Commossa, la ragazza decide di concedergli una seconda chance.

André e Michael litigano per via dei mobili e la situazione degenera quando il cuoco ammette di aver solo finto di soffrire di depressione.

Linda sente sempre più la mancanza di André, ma è convinta di non avere chance di riconquistarlo. Grazie ad André, per, la donna ritrova la speranza…

Tim e Christoph perlustrano la camera di Karl alla ricerca di indizi sul nascondiglio dell’uomo e di Ariane, ma vengono sorpresi da Franzi! Tim implora quest’ultima di non tradirli: lei accetterà?

Bela sorprende Vanessa in una situazione imbarazzante, scoprendo che quest’ultima ha una relazione segreta con Robert.

Rosalie confessa a Michael di aver ingannato i suoi finanziatori e di essere sotto ricatto da André. Furioso il medico affronta il cuoco, con cui scoppia un’accesa discussione. Alla fine, però, Konopka riesce a raggiungere il proprio obiettivo: riavrà i suoi mobili!

Dopo aver drogato Karl, Ariane si congeda un’ultima volta dal marito prima di gettarlo nel lago. Tim, però, rischia di rovinarle i piani…

