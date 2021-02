Tim e Steffen, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo 2021:

Robert decide di far controllare gli armadietti nella stanza del personale per verificare se vi siano tracce di vernici a base di piombo. Quando Ariane lo scopre, va nel panico: è proprio in un armadietto che ha nascosto il suo denaro!

Linda è a pezzi: André non vuole concederle una seconda possibilità. Nonostante i tentativi di Christoph e Werner di consolarla, la donna non riesce a darsi pace. Proprio allora arriva una chiamata di sua figlia Carolina, che le annuncia una grande novità…

Tim non riesce a spiegarsi come i suoi dolori possano essere scomparsi all’improvviso. Nonostante Michael gli fornisca una spiegazione razionale all’accaduto, Saalfeld non riesce a smettere di pensare a Franzi e al suo sogno. E così decide di fare alla Krummbiegl una dichiarazione…

Ariane deve trovare al più presto un nuovo nascondiglio per il suo denaro: ci riuscirà?

Tempesta d'amore:

Amelie sostiene di voler iniziare la sua attività di allevatrice nelle scuderie, ricevendo il sostegno di Tim. Poco dopo, però, quest’ultimo scopre che la fidanzata ha intenzione di distruggere le coltivazioni di Franzi…

Robert chiede a Cornelia di sostenerlo nello sviluppo del progetto bio ed i due si mettono subito al lavoro. Quando Vanessa gli chiede di uscere, però, Saalfeld scarica la Holle e le chiede di finire il resto del lavoro da sola!

Paul sorprende Michelle con un picnic romantico e i due trascorrono dei momenti romantici, al punto che la Ostermann dimentica un importante appuntamento per il suo giro nel mondo…

Tim proibisce ad Amelie di distruggere il lavoro di Franzi e a quel punto la Limbach lo mette con le spalle al muro: chi è più importante per lui, Franzi o lei?

Mentre Alfons si annoia a casa, Robert e André continuano a litigare in cucina sulle spalle… e a farne le spese è Hildegard! Esasperata, quest’ultima fa un annuncio inaspettato…

Linda è al settimo cielo per la scoperta che diventerà presto nonna, ma poi viene a sapere che ci sono complicazioni con la gravidanza di sua figlia…

Robert ha un’accesa discussione con Cornelia, che – ferita – decide di ritirarsi dal progetto della certificazione bio. Non appena si rende conto che Saalfeld ha bisogno di lei, però, torna sui suoi passi…

Franzi è profondamente delusa quando Tim dà il permesso ad Amelie di distruggere le sue coltivazioni. Proprio quando Steffen sta per celebrare il successo del suo piano, però, Tim gli comunica di aver cambiato idea e lo prega di comunicarlo a Franzi…

Christoph sente Robert e Werner discutere sul raduno di auto d’epoca e decide di sfruttare la situazione a proprio vantaggio: suggerisce a Werner come realizzare il progetto senza il consenso di Robert.

Alfons ha deciso: rivuole il suo vecchio lavoro al Fürstenhof. Proprio quando sta per parlarne con Werner, però, Hildegard gli annuncia di essersi licenziata!

Robert è estremamente grato per l’aiuto di Cornelia e le chiede di tornare a bordo. I due si rimettono così subito al lavoro e Saalfeld dà addirittura buca a Vanessa…

Nel frattempo la coabitazione di Rosalie, André e Michael è sempre più difficile…

Steffen continua a ordire intrighi per mettere Franzi e Tim l’una contro l’altro: tiene nascosto a alla ragazza che Saalfeld ha deciso in favore delle sue coltivazioni e le somministra anche un farmaco che aumenta l’aggressività. Le conseguenze, però, sono drammatiche…

Cornelia prova a convincersi che i suoi sentimenti per Robert sono puramente di natura nostalgica. Quando sente l’uomo corteggiare Vanessa, però, non può fare a meno di ingelosirsi.

Dopo l’ennesimo rifiuto del figlio, Werner accetta la proposta di Christoph per ottenere il permesso di far svolgere il raduno d’auto d’epoca.

Michelle ha paura di innamorarsi di Paul per poi perderlo durante il suo giro del mondo, decidendo così di tenere a distanza Lindbergh. Quest’ultimo cerca un modo per convincere Michelle a restare e André gli dà un’idea…

Hildegard e Alfons decidono di andare insieme in pensione e dicono addio al Fürstenhof. Sarà per sempre?

Quando Steffen viene a sapere ciò che Franzi ha fatto sotto l’effetto dei farmaci, ne rimane sconvolto: non voleva certo che si arrivasse a questo punto!

Una volta tornata in sé, Franzi cerca di scusarsi con Tim per il suo comportamento. Lui, però, decide di denunciare l’incidente agli azionisti del Fürstenhof…

Ariane scopre che Werner e Christoph vogliono convincere il consiglio locale a permettere il raduno di auto d’epoca. Determinata ad impedirlo, la Kalenberg ricatta Steffen ordinandogli di spiare suo zio.

Paul ha preparato una sorpresa per Michelle in una baita di montagna, dove i due trascorrono una notte da sogni. A quel punto Michelle confessa a Paul di essersi innamorata di lui: rinuncerà ai suoi piani per lui?

Alfons e Hildegard iniziano a fare programmi per la loro pensione, ma hanno così tante idee che non sanno da dove cominciare. E così i due lasciano che sia il caso a decidere…

