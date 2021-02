Lucy, Bela e Paul, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 7 gennaio a sabato 13 febbraio 2021:

A Linda viene diagnosticata una commozione cerebrale di media gravità. Michael prescrive assoluto riposo alla donna, che non sempre ricordare nulla dell’accaduto. Poco dopo, però, la Baumgartner recupera la memoria, rivedendo il momento in cui Dirk si è alzato per salvarla!

Steffen dà la colpa dell’incidente della madre a Tim, che viene difeso da Franzi. A quel punto la gelosia del giovane Baumgartner esplode, portando quest’ultimo a piantare in asso la fidanzata.

Vanessa osserva gelosa mentre Robert sembra flirtare con una bella donna: si tratta di Cornelia Holler, la candidata al posto di governante del Fürstenhof. Decisa a liberarsi della “rivale”, la Sonnbichler racconta a quest’ultimo storie terribili sull’hotel…

Dirk fa credere a Linda di essere riuscito ad alzarsi dalla sedia a rotelle spinto dall’adrenalina del momento. La donna gli crederà?

Hildegard non sa come confessare ad Alfons di non sentirsela di andare a Rio. André si offre di mentire al suo posto, ma lei non sopporta l’idea di ingannare il marito.

Rosalie Engel arriva improvvisamente al Fürstenhof per dare seminari come “mental coach”. Michael è tutto tranne che entusiasta del ritorno dell’ex fidanzata…

Vanessa non sa come comportarsi con Robert e decide di tenersi a distanza. Il suo comportamento, però, finisce per insospettire Saalfeld, che intuisce il vero motivo dell’improvvisa freddezza della Sonnbichler: si è innamorata di lui!

Steffen si scusa con Franzi per il proprio comportamento, riuscendo a farsi perdonare con un menu speciale a base di sidro.

Hildegard è ormai tormentata dagli incubi per l’imminente viaggio in Brasile e finisce per confessare le proprie paure ad Alfons.

Ariane continua a lavorare al suo diabolico piano per rovinare Christoph ed il Fürstenhof. La dark lady annuncia dunque un blocco alle assunzioni, ma ciò non impedisce a Robert di dare a Cornelia il posto di governante.

Linda inizia lentamente a cedere ai suoi vecchi sentimenti per Dirk, rendendo felice Steffen. Poco dopo, però, la donna osserva qualcosa che le insinua nella mente un terribile dubbio: Dirk ha mosso le gambe nel sonno! André aveva dunque ragione?

Pur di non tradire i suoi reali sentimenti, Vanessa fa credere a Robert di essere innamorata di Paul e inizia a flirtare con quest’ultimo ogni volta che Saalfeld è nei paraggi. Quando Michelle lo scopre, però, va su tutte le furie!

Dal momento che Bela non vuole più lavorare con lei, Lucy è costretta a gestire da sola l’agenzia. Grazie all’aiuto di Franzi, la ragazza riesce a cavarsela alla grande, salvo poi scoprire quanto Bela tenesse a quel lavoro…

André scopre che Rosalie invia delle cartoline con messaggi ammiccanti a tre uomini diversi e la affronta. La donna è così costretta a confessare all’amico di aver ottenuto il capitale iniziale per la sua attività da uomini anziani e single, che, ovviamente, non sanno nulla l’uno dell’altro.

Linda osserva di nascosto Dirk, trovando conferma ai suoi sospetti: l’uomo non è affatto paralizzato! André aveva dunque sempre detto la verità!

Amelie è al settimo cielo quando Tim la invita ad un appuntamento galante. I sensi di colpa, però, le impediscono di godersi davvero la serata: come può costruire una relazione su una bugia?

Cornelia cerca di convincere Robert a lavorare affinché il Fürstenhof ottenga un “certificato bio”, peccato solo che non ci siano i soldi! A sorpresa, però, Ariane appoggia il progetto…

Vedendo quanto Bela sta soffrendo, Lucy si offre spontaneamente di cedergli la loro agenzia, sostenendo di non avere idee e di aver perso passione per il lavoro. Vedendo il suo ex al settimo cielo, la Ehrlinger capisce di aver fatto la scelta giusta, per quanto difficile.

Linda non se la sente di rivelare a Steffen l’inganno di Dirk, ma non per questo è disposta a perdonare quest’ultimo. La Baumgartner intima dunque all’ex marito di sparire per sempre dal Fürstenhof e dalla sua vita!

Lucy scopre che Michelle sogna di fare il giro del mondo e si chiede se la relazione di quest’ultima con Paul sia davvero seria. La Ehrlinger fa dunque all’ex cognato una richiesta disperata: trascorrere una notte con lei per capire se la ama ancora!

Ariane riesce a creare caos al Fürstenhof costringendo Cornelia a prendere misure drastiche per salvare la situazione, misure che le costano il licenziamento da parte di Werner!

Proprio quando Steffen sperava di aver chiuso per sempre il discorso “Tim”, Amelie capisce di non poter sopportare ulteriormente la situazione e decide di confessare a Saalfeld tutta la verità sul boicottaggio della degustazione di sidro…

Paul rimane sconvolto dalla proposta di Lucy, che respinge: ormai i suoi sentimenti per lei appartengono al passato. Ciò che Lindbergh ignora è che Michelle ha sentito solo la prima parte della sua conversazione con la cognata…

Tra Ariane e Karl sembra essere tornata ad ardere la vecchia fiamma. Il medico chiede dunque all’ex moglie di concedergli un nuovo inizio insieme, rinunciando alla sua vendetta. Lei accetterà?

Rosalie è determinata a mostrare ad André e Michael le proprie qualità di mental coach con un’azione eclatante. E così, quando i due uomini tornano a casa, scoprono che tutti i loro mobili del salotto sono scomparsi!

Steffen tenta in tutti i modi di dissuadere Amelie dal confessare la verità sul suo intrigo: se lo facesse davvero, nulla potrebbe più separare Tim e Franzi! La Limbach lo ascolterà?

