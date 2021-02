Una vita / Genoveva e Santiago

Anticipazioni puntata 1124 di Una vita di domenica 14 febbraio 2021:

Susana è contentissima con Armando, tanto da sognarlo a occhi aperti. Addirittura il carattere solitamente arcigno della Seler si addolcisce e infatti la donna decide di donare alcuni suoi vestiti a Casilda.

Ramon e Carmen cercano di capire i motivi che ha avuto Lolita a reagire così freddamente dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino.

Il marito di Bellita intende denunciare il regista Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione.

Fabiana e Casilda consigliano a Marcia di andare oltre: deve dimenticare Felipe e dedicarsi completamente a Santiago. E così la ragazza decide di chiudere una volta per tutte con il legale, inviandogli una lettera in cui gli chiede di non cercarla più.

Santiago sta preparando una sorpresa per Marcia ed è certo che in questo modo la convincerà a concedersi a lui. Intanto Genoveva ordina proprio a Santiago di lasciare in fretta il quartiere di Acacias insieme a Marcia.

