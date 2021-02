Genoveva e Felipe / Una vita

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 28 febbraio a venerdì 5 marzo 2021: José sprona Cinta a tornare sul palcoscenico. Dal canto suo, l’uomo partecipa alle prove teatrali alle spalle di Bellita che, accorgendosi che le sta nascondendo qualcosa, sospetta un tradimento. Addolorato per la perdita di Remigia, Jacinto tralascia il lavoro. Marcelina, temendo un suo licenziamento, decide di provare a risollevarlo portandolo al suo villaggio.

Rosina organizza una merenda per salutare Susana prima che parta per Genova. La festa viene interrotta dall’arrivo di Armando, che chiede a Susana di partire per la Francia insieme a lui. Dopo un primo rifiuto, la donna accetta a una condizione: prima devono sposarsi. Sembra che Genoveva sia riuscita a conquistare Felipe.

Marcia vuole chiedere aiuto all’avvocato per capire chi sia davvero Santiago; si presenta così a casa sua, ma si trova davanti Felipe e Genoveva che si baciano appassionatamente.

Dopo aver visto Genoveva e Felipe baciarsi, Marcia ha una crisi respiratoria; il dolore è talmente grande che la ragazza decide di togliersi la vita nascondendo l’inalatore che l’aiuta a respirare, ma Santiago riesce a trovarlo e la salva. Bellita crede che José le stia mentendo e che la stia tradendo con un’altra donna; i suoi dubbi sembrano essere fondati quando Arantxa trova una misteriosa valigia piena di vestiti.

Mentre è fuori città per qualche giorno, Marcelina affida a Servante la gestione del chiosco, ma Cesareo, Fabiana e Camino non approvano le iniziative prese dallo pseudo imprenditore. Ursula sostiene che Cayetana sia tornata ad Acacias e cerca di avvertire Genoveva dell’imminente pericolo. La donna però intuisce che Genoveva e Felipe hanno dormito insieme e prova un profondo disprezzo per la sua signora.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La nuova arrivata, Maite, che ha già iniziato a far parlare di sé per il suo modo di vestire e le sue abitudini poco convenzionali, prende in affitto uno degli appartamenti di proprietà di Liberto e comincia a fare conoscenza con i residenti; alcune delle signore di Acacias trovano la sua condotta stramba e scandalosa, altre sembrano invece incuriosite.

Ursula, sempre più squilibrata e fuori di sé, accusa la propria padrona di aver fatto tornare Santiago dal regno dei morti e paventa gravi conseguenze per il suo gesto scellerato.

Genoveva cerca di convincere Felipe a ufficializzare la relazione, ma l’avvocato temporeggia; in realtà non ha ancora dimenticato Marcia e infatti, quando la vede per strada, corre da lei per interessarsi della sua salute. La giovane però lo tratta con freddezza, rinfacciandogli di aver iniziato di nuovo a frequentare la sua rivale.

Cinta ed Emilio decidono di andare a un caffè teatro per avere spunti e preparare un nuovo spettacolo. José torna a casa con una bella notizia: gli hanno dato il ruolo da protagonista nello spettacolo. Bellita va a casa di Margarita e quest’ultima la caccia via, incolpandola della sua disgrazia. Jacinto e Marcelina tornano dal paese con una notizia: Remigia era viva! E offrono ai domestici le bistecche della pecora.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI