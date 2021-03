Steffy / Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 10 marzo 2021:

Steffy informa Liam di aver messo in atto il piano, ma lo avvisa che Hope è risentita e la situazione mette a disagio anche lei.

Thomas ha fatto in modo che Hope lo vedesse baciare Zoe: la Logan non intende perdonare la modella, mentre Thomas cerca di convincere Hope a collaborare con lui alla linea, visto che sta dimostrando di non essere più interessato a lei.

Brooke affronta Ridge per aver permesso a Steffy di riportare Zoe alla Forrester Creations. Ridge si dice sorpreso della decisione della figlia, ma anche orgoglioso della sua capacità di perdono e vorrebbe la moglie facesse lo stesso, ma la Logan non troverà mai compassione per tutti coloro che hanno taciuto la verità su Beth.

