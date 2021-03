BEAUTIFUL, anticipazioni 9 marzo: STEFFY riassumerà ZOE?

Eric, Ridge e Steffy di Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 9 marzo 2021:

Liam (Scott Clifton) spiega a Wyatt (Darin Brooks) di voler inserire Zoe (Kiara Barnes) come spia per dimostrare quanto Thomas (Matthew Atkinson) sia ancora ossessionato da Hope (Annika Noelle).

Intanto Thomas sembra sia stato in grado di convincere Eric (John McCook) e Ridge (Thorsten Kaye) di voler frequentare Zoe e che il suo interesse per la Hope For The Future sia solo lavorativo.

La decisione di riassumere o meno Zoe è nelle mani di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Se Hope la supplica di non farlo, ancora risentita con la Buckingham, Steffy – pensando al piano di Liam – decide alla fine di reintegrare la modella!

