BEAUTIFUL domenica 7 marzo non andrà in onda, ecco perché

Occhio al palinsesto pomeridiano di domenica 7 marzo. Sarà una giornata post-sanremese che su Rai 1 si caratterizzerà sicuramente per l’elevata presenza delle canzoni del Festival, come sempre in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In. Per quanto riguarda Mediaset, invece, spazio all’approfondimento giornalistico nella prima parte del pomeriggio, cosa che porterà alcuni cambiamenti nella programmazione delle soap.

Salterà il consueto appuntamento delle 14 con Beautiful e dunque, dopo la puntata di sabato 6 marzo, i Forrester torneranno direttamente lunedì 8. Al loro posto (e fino alle 15,30), domenica Canale 5 proporrà uno speciale del Tg5 sullo storico viaggio in Iraq di Papa Bergoglio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Subito dopo lo speciale, dalle 15,30 alle 16,45 spazio a Il segreto, che come sappiamo sta procedendo verso la fine della sua storia. Puntata ridotta, infine, per Una vita, che vedremo “solo” dalle 16,45 alle 17,20.

Il pomeriggio dell'ammiraglia Mediaset sarà concluso da una puntata "collage" di Domenica Live, che proporrà il meglio delle interviste, degli ospiti e dei talk della trasmissione.