Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di venerdì 12 marzo 2021:

Irene (Francesca Del Fa) diventa ufficialmente la nuova coinquilina di Maria (Chiara Russo) e di Anna (Francesca Carrain): quando Rocco (Giancarlo Commare) lo viene a sapere ne rimane piacevolmente stupito.

La situazione al Paradiso sembra migliorare e le vendite del grande magazzino milanese ritornano a viaggiare alto grazie ad un particolare evento, per la felicità di Vittorio (Alessandro Tersigni) e di tutti i dipendenti.

Il piano di Marcello (Pietro Masotti) intanto sembra non andare come progettato, visto che Vinicio tradisce il giovane Barbieri e tutto sembra volgere al peggio; Sergio Castrese (Mariano Riccio) tenta quindi il furto al Circolo pensando di non essere incastrato ma, proprio sul finale, un nuovo protagonista del Paradiso delle Signore riesce a bloccare il malvivente: il suo nome è Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

