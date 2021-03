Gabriella / Il paradiso delle signore

Un vestito “molto avanti” è protagonista in questi giorni delle puntate de Il paradiso delle signore, perché sta seminando mille dubbi nello staff del grande magazzino milanese. E dubbi ne ha soprattutto Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), solitamente molto aperto verso tutto quello che rappresenta una novità ma che stavolta sembra non essere totalmente convinto di una svolta imprenditoriale un tantino “pericolosa”.

L’oggetto del contendere è un abito “british”, quindi di ispirazione inglese, che lascia vedere le gambe un po’ più del solito (cosa normale oggi ma non nella Milano dei primi anni ’60). Lo ha disegnato Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), profondamente sicura della bontà e della qualità del suo lavoro, tanto da volerlo imporre a tutti i costi nella nuova collezione a marchio Paradiso.

La nuova creazione di Gabriella, superato lo shock iniziale, ha finito per piacere a tutti e per ultimo se ne convincerà anche il dottor Conti, che deciderà di produrre questo “avveniristico” vestito. Ma il fiuto iniziale di Vittorio non si sbagliava, perché il vestito porterà una marea di problemi di cui ci accorgeremo negli episodi della fiction daily in onda nei prossimi giorni su Rai 1!

Inizialmente sembrerà andare tutto bene: Vittorio metterà in produzione l’abito “british” con entusiasmo e il servizio fotografico teso a promuoverlo sarà un successo. Le dolenti note, però, arriveranno sin dalle prime puntate della prossima settimana…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nello specifico, il vento comincerà a cambiare quando inizieranno le prime polemiche sull’abito corto esposto in vetrina, pilotate dalla “solita” Maria Grazia Vettorazzo, signora bacchettona che già aveva rovinato gli ultimi giorni a Milano di Clelia e Luciano.

In un secondo tempo giungeranno i primi commenti negativi sulla stampa e da quel momento in poi si capirà che l’abito di Gabriella sta mettendo a rischio l’intera immagine del Paradiso. Vittorio, che non potrà fare a meno di preoccuparsi, penserà insieme a Umberto (Roberto Farnesi) e Federico (Alessandro Fella) a una strategia di rilancio: verrà trovata?

Quel che è certo è che anche gli affari prenderanno una china discendente: improvvisamente il Paradiso delle signore si ritroverà con poche clienti e sarà quello il momento in cui Vittorio si giocherà il tutto per tutto: l’uomo convincerà Gabriella a concedere insieme a lui un’intervista che difenda il lavoro fatto.

Come andrà a finire? Vedremo nei pressi del grande magazzino un picchetto di irriducibili tradizionalisti, contrapposto a un gruppetto di ragazze dalla visione più moderna. Questo vuol dire che qualcuno inizia a supportare la svolta british?

Eh sì, la sorpresa positiva sarà dietro l’angolo: occhio alla puntata di venerdì 12 marzo, quando le vendite del Paradiso torneranno improvvisamente ad aumentare! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.