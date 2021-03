Marta e Dante / Il paradiso delle signore

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile 2021: Mentre cresce sempre di più il legame tra Vittorio e i nipoti, Conti ancora ignora quanto è accaduto tra Marta e Dante; Adelaide invece ora sa tutto ma non può confidarsi con nessuno, quindi chiama Romagnoli e gli chiede di rinunciare alla giovane Guarnieri. Visto l’affare redditizio che non vuole lasciarsi sfuggire, Giuseppe parla con Agnese e chiede un prestito a Salvatore, senza dire però a cosa gli serviranno davvero quei soldi. Nonostante il successo che alla fine la nuova collezione ha ottenuto (non senza qualche difficoltà iniziale), Gabriella non intende prendersi l’intero merito e vorrebbe che Maria fosse intervistata.

In vista della benedizione pasquale al Circolo, la Gramini chiede ad Adelaide un posto al tavolo d’onore; di fronte al rifiuto della Contessa, Fiorenza inizia a ricattarla svelando le sue carte: sa tutto di Marta e Dante! Mentre i rapporti tra Salvatore e il padre tendono di nuovo a peggiorare, Agnese si chiede insieme al figlio se si debba concedere a Giuseppe il prestito. Beatrice si commuove per un tema in cui la piccola Serena parla con infinito affetto dello zio Vittorio. Intanto Maria è emozionatissima per l’intervista che dovrà rilasciare e viene aiutata da quasi tutte le colleghe (eh sì, quasi!!!) a migliorare il suo look.

Adelaide chiede a Umberto di svolgere delle indagini su Dante e così si scopre una verità non da poco! Salvatore, dilaniato dalle frequenti discussioni familiari, chiede consiglio ad Armando e Marcello, ed anche Agnese finisce per parlare ad Armando della forte tensione tra Salvo e il padre Giuseppe; con quest’ultimo, però, inizia a non andare d’accordo anche la pasticciera Sofia. Maria ora sa la data in cui concederà l’intervista. Federico è ancora attratto da Ludovica, che però è sempre più vicina a Marcello.

Dopo la lite con Giuseppe Amato e uno sfogo con Marcello, Sofia decide di lasciare il suo impiego in pasticceria. Ludovica fa qualcosa di inatteso per dimostrare a Marcello che tiene a lui. Federico prepara Maria all’intervista che sta per rilasciare, mentre le Veneri aiutano ancora la ragazza sul versante del look. Fiorenza ricatta ancora Adelaide, che però continua a rifiutare le richieste della rivale rischiando così una grave umiliazione familiare.

A sorpresa, non si è ancora chiusa la questione del Mantovano: il losco individuo, nonostante sia stato arrestato, tenta di coinvolgere ancora Marcello rivelando che è stato il suo “spallone”; di conseguenza, il giovane Barbieri riceverà una convocazione in questura e parla della faccenda a Ludovica. Il forfait di Sofia mette fortemente in crisi la produzione dolciaria di Marcello e Salvo. Gabriella trova la lettera con cui Arturo Bergamini, prima di morire, evidenziava i suoi sospetti su Umberto; la Rossi non sa se consegnare la missiva al marito. Fiorenza fa delle insinuazioni a Vittorio riguardo a Marta e Dante; quest’ultimo viene così affrontato duramente da Conti, che dopo tale scontro decide di andare a Parigi. Occhio a una preoccupante chiamata che Beatrice riceverà quando si sarà fatta sera: cosa starà succedendo?

