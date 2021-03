MARCELLO e SALVATORE / Il paradiso delle signore (foto Ufficio stampa)

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021: Nel giorno della festa della donna c’è molto fermento per la nuova campagna incentrata sull’abito british realizzato da Gabriella. Agnese, dopo aver notato il cambiamento in positivo di Giuseppe, intende dare una nuova chance al suo matrimonio e chiede ad Armando di allontanarsi da lei.

La signora Vettorazzo alimenta le polemiche sull’abito corto esposto in vetrina, mentre arriva anche il primo commento negativo della stampa. Il Mantovano, con Salvatore presente, minaccia di incendiare la Caffetteria; intanto Marcella consiglia a Ludovica di partire per Parigi.

Dopo le minacce del Mantovano, Salvatore passa la notte in caffetteria. Una proposta di Adelaide induce Ludovica a non partire più per Parigi, cosa che invece aveva promesso a Marcello.

Le critiche e i commenti negativi al vestito di Gabriella rischiano di compromettere l’immagine del Paradiso e Vittorio inizia a preoccuparsi: serve una nuova strategia di rilancio e Conti la cerca con l’aiuto di Umberto e Federico. Armando soffre per l’allontanamento da Agnese, intanto Giuseppe trova un amico che può fare da guardiano notturno al locale del figlio.

Marcello medita su una via d’uscita che liberi lui e la caffetteria dalle minacce del Mantovano. Irene parla a Rocco della sfuriata avuta dal padre riguardo all’aver posato con l’abito corto, intanto il Paradiso vede diminuire sempre di più le sue clienti. Vittorio convince Gabriella a farsi intervistare insieme a lui per difendere le sue scelte di stilista e invita tutte le donne a esprimere la loro opinione con un telegramma.

Marcello comincia a mettere in atto il suo piano contro il Mantovano, che prevede la denuncia di quest’ultimo mentre cerca di commettere un furto al Circolo; Ludovica è però molto dubbiosa riguardo a tale iniziativa…

Vittorio spera che l’articolo pubblicato faccia presa soprattutto nella parte più benpensante di Milano, ma un picchetto di gente tradizionalista comincia a stazionare alle porte del Paradiso (rintuzzato comunque da un gruppetto di ragazze dalle vedute più moderne). Adelaide ventila la possibilità che Ludovica sostituisca Fiorenza Gramini come vicepresidentessa del Circolo al posto della Gramini.

Irene, dopo l’ennesima lite col padre, vuole andare via di casa e così Maria, pur non avendo mai avuto un buon rapporto con la Cipriani, la invita a dormire da lei e Anna. Marcello continua il suo piano contro il Mantovano coinvolgendo Vinicio, una vecchia conoscenza del Castrese.

Anna e Maria decidono di accogliere Irene in casa come nuova coinquilina; Rocco ne resta piacevolmente stupito. Quando tutto sembra perduto, per la gioia di Vittorio le vendite al Paradiso iniziano improvvisamente a risollevarsi!

Il piano di Marcello sembra andare in fumo perché Vinicio lo tradisce; a questo punto il Mantovano pensa di poter compiere il suo furto al Circolo senza problemi, ma trova di fronte a sé un ostacolo imprevisto… di nome Dante!

