Greta Oldoni è Fiorenza Gramini a Il paradiso delle signore

Con la puntata de Il paradiso delle signore 5 andata in onda il 19 marzo, è cominciato il percorso – neanche troppo lungo – che ci porterà verso Pasqua, momento in cui la vicenda segreta di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Dante Romagnoli (Luca Bastianello) verrà totalmente alla luce con toni assai drammatici!

Per ora, la prima a capire come stanno le cose è Fiorenza Gramini (Greta Oldoni). La cugina di Dante, come avete certamente notato nei più recenti episodi della fiction daily, per un puro caso è venuta in contatto con l’agenda del parente, trovandovi una sentita quanto imprudente dedica di Marta: “Grazie per la magnifica serata. A presto“.

Già sapete che la puntata del Paradiso di lunedì prossimo è quella in cui Dante, messo alle strette da Fiorenza, ammetterà di essere arrivato a Milano proprio per la figlia di Umberto (Roberto Farnesi). Poi, alla fine della prossima settimana, una lettera della Guarnieri junior renderà chiara la situazione anche a una turbatissima Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina)!

La contessa, che ovviamente di tutta questa storia non potrà parlare a nessuno, dovrà limitarsi a chiamare Dante e a chiedergli di lasciare in pace Marta. Ma, neanche a dirlo, non basterà questo intervento per risolvere la situazione…

Il peggio arriverà quando Fiorenza esigerà una posizione di rilievo in un evento pre-pasquale del Circolo: quando Adelaide si rifiuterà di accontentarla, la Gramini svelerà le carte e la ricatterà, minacciandola di svelare il legame tra Marta e Dante. Sta di fatto che la presidentessa non cederà alle pressioni dell’odiata rivale e ciò spianerà la strada che ci condurrà a un episodio in cui accadrà di tutto e che vedremo il Venerdì Santo!

