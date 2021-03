Marta / Il paradiso delle signore

L’arrivo di Dante Romagnoli a Il paradiso delle signore 5 ha portato nella fiction daily di Rai 1 una bella aria di novità. Il misteriosissimo personaggio ha infatti tanti segreti da svelare e quello che al momento interessa agli aficionados è il vero motivo per cui ha messo piede a Milano.

L’interprete del ruolo, il popolare attore Luca Bastianello, in una recente intervista rilasciata al nostro sito ha fatto comprendere chiaramente che Dante “creerà scompiglio, malumori e lotte“ e quindi vien facile capire che i rapporti idilliaci che ora il Romagnoli sta intrattenendo… non è detto che rimangano tali a lungo!

Ma veniamo al fulcro della faccenda. Il fatto che Dante sia in città ha motivazioni molto più profonde rispetto agli affari e, come del resto la narrazione non sta nascondendo più di tanto, cela la conoscenza fatta nel recente passato con una donna a noi ben nota!

La prima che riuscirà a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle sarà Fiorenza Gramini (Greta Oldoni): venerdì prossimo Dante dimenticherà la sua agenda e a trovarla sarà proprio la vicepresidentessa del Circolo, che la leggerà. A quel punto, il nuovo arrivato non potrà nascondere più nulla alla parente e dovrà svelarle che è giunto in Lombardia per rivedere… Marta Guarnieri (Gloria Radulescu)!

Ovviamente questa è un’informazione che scotta e, nelle mani di Fiorenza, rischia di essere svelata anzitempo. In realtà Adelaide (Vanessa Gravina) saprà la verità proprio dalla diretta interessata, cioè dalla nipote: la Contessa riceverà una lettera da Marta e, grazie a quello che sarà scritto nella missiva, capirà con grande sorpresa quello che è realmente successo tra la giovane Guarnieri e Dante Romagnoli durante il viaggio americano…

Ovviamente ci si chiede se proprio la notizia dell’arrivo di Dante a Milano abbia costituito un ulteriore deterrente per il ritorno in Italia di Marta, a parte i motivi legati alla malattia della piccola Margherita. Fatto sta che quest’assenza non potrà durare per sempre… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.