Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) / Il paradiso delle signore / Foto Ufficio Stampa

Vi sarete forse accorti che tra le caratteristiche di questa stagione de Il paradiso delle signore c’è quella di sfruttare a livello di trama anche il weekend, nonostante ciò che accade tra i vari personaggi in tale lasso di tempo non sia materialmente visibile dai telespettatori (il sabato e la domenica la fiction daily non è infatti in onda).

Per essere ancora più chiari, di quel che succede nel fine settimana (dialoghi, viaggi andata-ritorno e persino matrimoni) ci viene fatta menzione nell’episodio del lunedì successivo, permettendo così al programma di coprire con le sue storie sette giorni su sette, anche se in realtà noi vediamo gli episodi su Rai 1 “solo” dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni ci fanno capire che questo particolare stile narrativo sarà presente anche nel prossimo futuro, ma andiamo con ordine.

Come già vi abbiamo segnalato, la settimana pre-pasquale del Paradiso sarà caratterizzata da un’escalation di tensione, con Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) che, per vendicarsi di uno sgarbo subito da Adelaide (Vanessa Gravina), insinuerà in Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) il tarlo di un “qualcosa” che potrebbe essere successo tra Marta (Gloria Radulescu) e Dante (Luca Bastianello).

A questo punto seguirà un’aspra resa dei conti tra Vittorio e il Romagnoli, al termine del quale Conti deciderà di andare a Parigi per capire evidentemente i dettagli della questione. Ma giungerà dopo poco tempo una preoccupante telefonata a Beatrice (Caterina Bertone)…

Sarà quello il momento in cui, proprio in virtù di quanto detto sopra, salteremo direttamente al lunedì di Pasquetta, quando ritroveremo Vittorio intento a tornare a casa in preda ai dolori, perché mentre andava a Parigi ha avuto un incidente!

La brutta avventura lascerà evidentemente dei postumi nel nostro protagonista, perché presto subentrerà anche la febbre e a quel punto Adelaide (Vanessa Gravina) manderà a Vittorio persino un medico per capire come vada la sua salute.

Ma intanto il dottor Conti continuerà a non voler sentire la moglie: il rapporto tra lui e Marta è dunque ai minimi termini, mentre Dante continuerà a non voler rinunciare alla giovane Guarnieri… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.