Arianna Montefiori / Il paradiso delle signore

È stato uno dei personaggi che più hanno incuriosito nell’ultima stagione i fan de Il paradiso delle signore: parliamo di Laura Parisi, la dolce ma al tempo stesso “tostissima” commessa-imprenditrice che in molti pensavano potesse diventare il nuovo amore di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dopo la fine della storia tra quest’ultimo e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Ma le cose, a questo punto è ufficiale, sono andate in tutt’altra maniera e non per esigenze di trama.

Eh sì, a volte la vita vera ci mette lo zampino ed è proprio quello che è capitato ad Arianna Montefiori, la giovane interprete della Parisi. Qualche mese fa si è notata un’improvvisa riduzione e subito dopo una completa sparizione di Laura delle vicende del Paradiso: se inizialmente i dialoghi della fiction daily di Rai 1 hanno sapientemente coperto l’assenza del ruolo (con frasi tipo “Laura ci ha lasciato i dolci ed è uscita un attimo”, “Laura è andata via poco fa” e via dicendo), ben presto la mancanza della ragazza è diventata palese, anche perché già da qualche settimana la Montefiori non appare più nei titoli di coda che elencano il cast principale.

A livello narrativo, l’impasse è stato risolto con un problema di salute della madre di Laura, che costringe e costringerà la comproprietaria del bar ad essere lontana a tempo indeterminato. Ma perché quest’uscita così strana, imprevista e soprattutto mancante di qualsiasi scena di congedo?

Non è un mistero: l’attrice qualche mese fa ha contratto il Covid e questo l’ha forzatamente tenuta lontana dal set. Ci si aspettava però che Arianna tornasse a girare una volta ristabilitasi e ora è proprio lei a spiegare il motivo per il quale questo non è successo.

La Montefiori, attraverso alcune recentissime storie su Instagram, ha fatto capire ai suoi follower che, pur non essendo stata mai ospedalizzata, ha trascorso una fase piuttosto dura per via del Coronavirus, al punto che – anche quando è poi diventata negativa – non era nella migliore condizione per rientrare sul set e quindi ha volontariamente scelto di non continuare, preferendo darsi del tempo per riprendersi pienamente.

Non è chiaro se in un futuro a lungo termine il personaggio di Laura Parisi verrà recuperato, ma di certo non tornerà per ora (sicuramente non in questa stagione, visto che il programma per l’annata in corso termina all’incirca a fine maggio e le riprese arriveranno tra un po’ alla dirittura finale). Speriamo comunque di rivederla, prima o poi.

A proposito di personaggi che non tornano, presto i dialoghi del Paradiso ci faranno capire una volta per tutte che anche per Silvia Cattaneo (Marta Richeldi), uscita di scena nelle scorse settimane, non ci sarà un rientro: attraverso un telegramma, la madre di Federico (Alessandro Fella) comunicherà di aver deciso di restare a Parigi insieme alla figlia Nicoletta, a Riccardo e alla piccola Margherita. E anche la zia Ernesta (Pia Engleberth) nei prossimi episodi annuncerà di voler tornare a Lecco. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.