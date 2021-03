Christoph e Selina si baciano, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Nella sua vita Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non ha avuto molta fortuna con le donne, tanto che l’ultima ad aver conquistato il suo cuore gli ha rubato ogni cosa. Gli basterà però incontrare la persona giusta per ritrovare fiducia nel mondo femminile… Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a stravolgere la vita dell’affascinante albergatore. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Selina arriva al Fürstenhof

Dopo la fine della sua drammatica storia con Eva Saalfeld (Uta Kargel), Christoph aveva giurato di aver chiuso con le donne. È bastato però l’arrivo al Fürstenhof della bellissima Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) per fargli cambiare idea…

Nonostante i buoni propositi, infatti, l’uomo si è subito innamorato della nuova arrivata, finendo per commettere una serie di errori imperdonabili che hanno permesso alla perfida dark lady di rovinargli la vita e togliergli ogni cosa. Saalfeld avrà imparato la lezione?

Ebbene, se a parole l’uomo ha dichiarato di aver chiuso con l’universo femminile, le cose cambieranno improvvisamente quando a Bichlheim si presenterà una donna tanto affascinante quanto dall’animo buono e gentile: Selina von Thalheim! E per Saalfeld sarà colpo di fulmine…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Selina tra Ariane e Christoph

Nota esponente dell’alta società bavarese e attuale proprietà del podere dei Thalheim, Selina entrerà in scena nel corso della puntata 3451 in occasione del prestigioso rally organizzato da Werner (Dirk Galuba) nella speranza di risollevare le finanze del Fürstenhof.

In gravi difficoltà finanziarie, la donna deciderà infatti di vendere durante l’evento la preziosa auto d’epoca appartenuta al padre. Purtroppo per lei, però, le cose non andranno come previsto…

Selina finirà infatti per fare le spese della guerra tra Christoph e Ariane. Guerra in cui verrà coinvolta anche emotivamente: se l’albergatore non le è affatto indifferente, infatti, la Kalenberg è la sua migliore amica! E, inutile dirlo, non ne uscirà nulla di buono…

Tempesta d’amore, casting news: Katja Rosin interpreta Selina von Thalheim

Il personaggio di Selina von Thalheim verrà interpretato da Katja Rosin, artista tedesca classe 1980 e molto attiva sia in campo televisivo che teatrale.

Come già anticipato, l’ingresso in scena della Rosin a Tempesta d’amore è previsto per la puntata 3451 e per la quarantunenne attrice tedesca è previsto un ruolo nel cast fisso. Fin dall’inizio, infatti, questo personaggio verrà coinvolto nelle trame centrali della soap ed è destinato a diventare una colonna portante anche della prossima stagione di Sturm der Liebe. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

