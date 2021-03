Rosalie fa propaganda elettorale al Cafè Liebling, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Mai sottovalutare la determinazione di una donna! Lo capirà a proprie spese Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Dopo aver perso ogni cosa a causa di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’albergatore subirà infatti una cocente sconfitta per mano di un altro personaggio femminile apparentemente innocuo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Rosalie e Christoph rivali in politica

Dopo aver passato una vita nel mondo del business alberghiero, a causa di Ariane Christoph si è improvvisamente dovuto reinventare. Ritrovatosi improvvisamente nullatenente, l’ex albergatore è stato infatti costretto a mettersi alla prova con ogni genere di professione, dal pasticciere al tuttofare! E non ci risparmierà altre sorprese in futuro…

Nella prossima stagione di Tempesta d’amore Saalfeld rientrerà ufficialmente a far parte dei proprietari del Fürstenhof grazie alle azioni che Tim (Florian Frowein) gli cederà prima di partire per l’Inghilterra. Il suo 10%, però, gli starà stretto…

Desideroso di realizzarsi in un campo fino ad allora inesplorato, Christoph deciderà dunque di lanciarsi in una nuova avventura, candidandosi come consigliere regionale. Quella che sembrava essere una vittoria annunciata, però, si complicherà significativamente quando verrà annunciato il nome del secondo candidato: Rosalie Engel (Natalie Alison)!

Benché inizialmente convinto che la donna non possa rappresentare una rivale credibile, infatti, Saalfeld si renderà presto conto che la bella biondina ha parecchie frecce al proprio arco, tra cui il sostegno di Ariane…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph ricatta Rosalie

Come vi abbiamo anticipato, la Kalenberg sosterrà infatti la Engel nella speranza di impedire l’elezione di Christoph e non esiterà ad usare metodi criminale per assicurarsi che la sua protetta vada fino in fondo. Quando Rosalie penserà di gettare la spugna, infatti, la dark lady arriverà a minacciarla di rovinare la carriera di Michael (Erich Altenkopf) se la Engel si ritirerà.

Non sarà però Ariane l’unica a pensare di usare l’arma del ricatto. Dopo aver filmato di nascosto un litigio tra Rosalie e Michael, infatti, Christoph manipolerà il filmato in modo da renderlo lesivo della reputazione della donna per poi ricattare quest’ultima: se non ritirerà la propria candidatura, il video finirà su internet! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Rosalie vince le elezioni

Disperata, la Engel tenterà in tutti i modi di mettere le mani sulla registrazione originale, ma senza successo. A quel punto Rosalie non vedrà altra scelta se non piegarsi all’ultimatum del suo nemico. Ariane, però, avrà un’idea migliore: denunciare pubblicamente il ricatto. Una scelta che si rivelerà vincente…

Dopo la dichiarazione pubblica della Engel, Selina (Katja Rosin) capirà infatti che c’è davvero Christoph dietro a quell’ignobile minaccia e metterà il compagno davanti ad una scelta: se non pubblicherà immediatamente il video originale, la loro relazione si concluderà all’istante!

Il risultato? Pur di non perdere la donna che ama, Saalfeld cederà alla richiesta di quest’ultima e renderà pubblica la versione integrale del filmato, condannandosi di fatto alla sconfitta elettorale. Rosalie potrà così festeggiare la sua elezione al consiglio regionale. La sua gioia durerà però poco…

Ariane ha infatti in mano delle prove che potrebbero distruggere per sempre la carriera di Michael e che le permettono di tenere in pugno la Engel. E così quest’ultima si vedrà costretta ad assecondare tutte le richieste della dark lady…

(Puntate 3564-78, in onda in Germania dal 18 marzo al 12 aprile 2021)

