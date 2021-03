Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Ariane rischia di morire (per ricattare Rosalie)

Ariane rischia di morire, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Per ottenere la propria vendetta, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è disposta a passare sui cadaveri… anche il proprio! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la perfida dark lady non esiterà infatti a mettere a rischio la sua stessa vita pur di colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach). La situazione, però, finirà di sfuggirle di mano…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane aiuta Rosalie contro Christoph

Se pensavate che la vendetta di Ariane contro Christoph si sarebbe esaurita con questa stagione di Tempesta d’amore vi dovrete presto ricredere. Nella prossima annata della soap, infatti, la perfida dark lady continuerà a cercare di colpire il suo nemico giurato con ogni mezzo, avvalendosi anche dell’aiuto di nuovi alleati.

Dopo la morte di Karl (Stephan Käfer) – sacrificato dalla stessa Kalenberg una volta diventato un pericolo per i suoi piani – la donna troverà un nuovo complice in Erik Vogt (Sven Waasner), fratello del futuro protagonista maschile Florian (Arne Löber). Non sarà però l’unico di cui Ariane si servirà…

Quando Christoph deciderà di buttarsi in politica come consigliere regionale, la dark lady deciderà di fermarlo a tutti i costi. E qual modo migliore per farlo se non sostenere l’altro candidato? E così, quando Rosalie Engel (Natalie Alison) deciderà di candidarsi a sorpresa contro l’albergatore, Ariane le offrirà immediatamente il proprio aiuto.

Inizierà così una vera e propria guerra elettorale senza esclusione di colpi da entrambi i lati. Quando la battaglia entrerà nel vivo, però, uno dei due contendenti deciderà improvvisamente di rinunciare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane ricatta Rosalie

Resasi conto che le sue ambizioni politiche l’hanno portata a rovinare il rapporto coi suoi amici e, soprattutto, a trascurare la sua relazione con Michael (Erich Altenkopf), Rosalie deciderà infatti di ritirarsi dalla campagna elettorale. Ariane, però, non potrà permetterlo…

Determinata a costringere la Engel ad andare fino in fondo e impedire l’elezione di Christoph al consiglio regionale, la Kalenberg escogiterà un crudele intrigo che metterà in pericolo la sua stessa vita.

Dopo essersi fatta prescrivere dei farmaci da Michael, la donna si provocherà uno shock anafilattico con l’intento di ricattare Rosalie: se quest’ultima non continuerà la campagna elettorale, il suo Michael verrà accusato di negligenza professionale! La situazione, però, finirà per sfuggirle di mano…

La reazione della Kalenberg alle medicine sarà infatti molto più violenta del previsto, tanto da rischiare di costarle la vita. Alla fine, però, la donna verrà soccorsa appena in tempo, cavandosela con un brutto spavento. E a quel punto Ariane potrà mettere sotto pressione la povera Rosalie, che si ritroverà così con le spalle al muro…

(Puntate 3559-63, in onda in Germania dal 10 al 17 marzo 2021)

