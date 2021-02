Werner e Christoph, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Nella sua vita è entrato in contatto con un’incredibile varietà di professioni: cresciuto da un calzolaio, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) è diventato imprenditore, albergatore e azionista, per poi ripiegare su lavori più umili come cameriere della pasticceria della sorella e, per ultimo, addetto alle riparazioni del Fürstenhof. Le sette vite dell’ex tycoon, però, non sono ancora finite…

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, Christoph cercherà riscatto intraprendendo una nuova appassionante strada: quella della carriera politica! Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), però, sarà determinata a rovinare ancora una volta i suoi piani… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph ritrova l’amore e torna al Fürstenhof

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda in Italia Ariane è riuscita a togliere a Christoph ogni cosa: patrimonio, proprietà e persino la dignità. Costretto a lavorare prima come cameriere nella pasticceria della sorella e poi come tuttofare al Fürstenhof, l’ex albergatore sta cercando di sopravvivere nell’attesa del momento in cui potrà passare al contrattacco.

Ebbene, se smascherare la Kalenberg si rivelerà più difficile del previsto, con il tempo per Saalfeld le cose inizieranno comunque a mettersi per il meglio: riotterrà il 10% delle quote del Fürstenhof da lui un tempo cedute a Tim (Florian Frowein) e ritroverà anche l’amore grazie a Selina von Thalheim (Katja Rosin), madre della futura protagonista Maja nonché la migliore amica di Ariane. Una felicità che Ariane sarà determinata a distruggere ad ogni costo…

Dopo aver invano tentato di allontanare l’amica dal nuovo fidanzato, Ariane tenterà di riprendersi almeno le ultime quote dell’hotel in mano all’albergatore. E per farlo non esiterà prima a rapire Tim e poi ad avvelenare Selina, sperando di poter così ricattare il nemico.

Purtroppo per lei, però, non solo i suoi piani falliranno miseramente, ma Christoph si preparerà anche a fare un passo importante verso il suo riscatto definitivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph entra in politica

Deciso a fare un salto di livello nella propria vita e, allo stesso tempo, ottenere delle nuove armi con cui colpire Ariane, Christoph ascolterà il consiglio della sua nuova compagna e si candiderà alle elezioni come consigliere regionale. La Kalenberg, però, non lo permetterà…

Decisa a fermare l’ascesa dell’odiato nemico, la dark lady cercherà di togliergli la fiducia della sua principale sostenitrice: Selina! E così, grazie a del materiale compromettente, Ariane riuscirà effettivamente a convincere l’amica che Christoph sia tutt’altro che l’uomo onesto che vuol far credere di essere.

Il risultato? Delusa, la von Thalheim dirà chiaramente al fidanzato che, se vuole davvero intraprendere la carriera politica e soprattutto continuare ad avere lei al suo fianco, dovrà diventare un uomo migliore. Christoph riuscirà a mantenere la promessa?

Ebbene, non sarà questo il suo problema principale! Oltre ai continui intrighi di Ariane, l’uomo si troverà infatti anche ad affrontare un altro ostacolo inaspettato: un rivale alle elezioni tanto inaspettato quanto potenzialmente pericoloso…

(Puntate 3547-54, in onda in Germania dal 23 febbraio al 3 marzo 2021)

