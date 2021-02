Rosalie sogna di vincere le elezioni, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Dimenticate le battaglie tra azionisti per le quote del Fürstenhof! Nella prossima stagione di Tempesta d’amore la vera guerra di potere si sposterà infatti in un’arena inedita: quella della politica. E ben presto si passerà alle maniere forti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Rosalie rivali in politica

A causa di Ariane (Viola Wedekind) ha perso tutto, ma presto Christoph (Dieter Bach) si rialzerà in piedi. Dopo essere riuscito a riprendersi parte delle azioni del Fürstenhof e, soprattutto, a trovare l’amore, l’albergatore deciderà di affrontare una nuova sfida: quella politica!

Su consiglio della nuova fidanzata Selina (Katja Rosin), Saalfeld si candiderà infatti alle elezioni come consigliere regionale. Il motivo? In caso di vittoria, non solo riscatterebbe il proprio nome dopo le umiliazioni subite a causa della Kalenberg, ma potrebbe anche attaccare quest’ultima sfruttando il potere del suo nuovo ruolo.

Insomma, quello di Christoph sembrerà un piano perfetto e di sicura riuscita. Proprio quando l’uomo pensava di avere l’elezione in tasca, però, spunterà un alto candidato tanto inaspettato quanto potenzialmente pericoloso: Rosalie Engel (Natalie Alison)!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane aiuta Rosalie contro Christoph

Sì, avete capito bene: dopo aver svolto le mansioni più disparate, l’ex fidanzata di Michael (Erich Altenkopf) deciderà infatti di buttarsi in politica. E poco importerà se nessuno intorno a lei sembrerà credere nel suo successo… anzi!

Lo scetticismo e le ironie di amici e colleghi non faranno che stimolare lo spirito battagliero della Engel, tanto che alla fine anche Michael si lascerà convincere nonostante la perplessità iniziale. La guerra elettorale che sta per infiammare Bichlheim, però, non vedrà solo due giocatori…

Dopo aver invano cercato di rovinare il rapporto tra Selina e Christoph per impedire la candidatura di quest’ultimo, Ariane capirà infatti che Rosalie potrebbe essere la sua unica arma contro l’annunciata elezione di Christoph. Il risultato? La Kalenberg offrirà alla Engel il suo aiuto! E, inutile dirlo, non si limiterà ai mezzi leciti…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Rosalie decide di ritirarsi

Inizierà così una guerra senza esclusione di colpi che finirà per coinvolgere non solo la dark lady ed i due candidati alle elezioni, ma anche amici, colleghi, compagni e alleati…

Mentre Ariane assolderà ancora una volta Erik (Sven Waasner) per colpire Christoph con dei crudeli intrighi mirati a minarne la credibilità e separarlo da Selina, Rosalie chiederà invece aiuto a Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) per la campagna elettorale e sfrutterà ogni occasione per farsi pubblicità. E i problemi non tarderanno a presentarsi…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A lungo andare, infatti, il desiderio di notorietà della Engel finirà per portare quest’ultima a scontrarsi con André (Joachin Lätsch) e lo stesso Michael. Ma il vero problema sarà un altro: concentrata com’è sulla sua carriera politica, Rosalie sta trascurando la sua relazione con il medico…

Capendo che nulla è più importante del suo amore per Michael, Rosalie deciderà dunque ritirare la propria candidatura. La donna ha però fatto i conti senza Ariane…

(Puntate 3549-59, in onda in Germania dal 24 febbraio al 10 marzo 2021)

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.