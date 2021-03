Maurizio Aiello è Alberto Palladini a Un posto al sole

Momento di grande difficoltà a Un posto al sole per Alberto (Maurizio Aiello), sempre più in crisi con Clara Curcio (Imma Pirone) e al tempo stesso sempre più “soggiogato” dalla sua inquietante datrice di lavoro…

Eh sì: la prossima settimana Barbara Filangieri (Mariella Valentini) avrà l’ardire di “consigliare” (virgolette d’obbligo) al suo amante-sottoposto di liberarsi dalla relazione con la dolce Clara, mentre quest’ultima sarà finalmente in grado di compiere una scelta definitiva sul suo rapporto sentimentale con il Palladini. Dentro o fuori dalla sua vita? C’è da dire che ormai Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) è sempre più legato alla ragazza…

Intanto, tramite social, giunge all’attenzione degli aficionados una sorta di quiz (spoilerante?) messo on line da Maurizio Aiello, l’interprete che da tanti anni presta il volto ad Alberto Palladini. L’attore ha infatti pubblicato su Instagram una foto di una mano (fintamente) sanguinante, accompagnata dalla dicitura “A chi ho dato un pugno?” e da quattro possibili risposte (alcune simpaticamente improbabili, a dire il vero).

Nell’immaginario collettivo, in questo periodo Alberto è facilmente collegabile all’idea di un pugno inferto a Patrizio oppure al suo nemico storico Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma nel quiz questi due nomi non ci sono…

Insomma, a chi o a cosa darà un pugno Alberto Palladini? Semplicemente allo specchio? In attesa di scoprirlo, c’è chi giura che tra qualche tempo il personaggio si riavvicinerà in qualche modo al mondo dei Cantieri… Staremo a vedere! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

