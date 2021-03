Filippo e Serena / Un posto al sole

Un classico delle soap è quello di inserire degli istanti di grande felicità prima di una fase di forte angoscia, in modo da sottolineare ancora di più il passaggio repentino al dramma che poi nella narrazione coinvolgerà uno o più personaggi. Ed è proprio quello che sta attualmente succedendo a Un posto al sole!

La famosa “sorpresa” che era stata anticipata poco tempo fa si è concretizzata nella puntata del 18 marzo e infatti, in un momento che già di suo era all’insegna del buonumore (per via della festa del papà), Filippo (Michelangelo Tommaso) ha ricevuto dalla moglie Serena (Miriam Candurro) una bellissima notizia: lei è incinta!

La gioia a cui abbiamo assistito ha però i giorni contati. Come già sapete, i mal di testa che affliggono il Sartori già da un po’ non sono un problema passeggero e prestissimo succederà qualcosa che porterà l’uomo a doversi velocemente sottoporre ad accurati test clinici!

Il risultato di questi esami richiederà un’analisi sul da farsi e così Filippo e Serena preferiranno avere un secondo consulto, cosa che richiederà una trasferta a Milano: marito e moglie lasceranno per qualche giorno la città e affideranno la piccola Irene (Greta Putaturo) a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri).

Nel giro di pochi giorni i due rientreranno: con quali notizie? Occhio perché, stando agli ultimi rumor, la vicenda non finisce qui: Filippo dovrà viaggiare ancora? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

